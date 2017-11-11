Reza Zarrab, ABD Ceza İnfaz Kurumları sitesine göre ikinci kez tahliye edildi, savcılık yine yalanladı!

ABD’de tutukluların isimleriyle kontrol edilebildiği federal hapishaneler bürosunun internet sitesinde, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017’de salıverildiği bilgisi yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan New York Güney Bölge Savcılığı, iddiaları yalanlayarak Zarrab'ın hâlâ federal hapishanede tutulduğunu bildirdi.

ABD Federal Hapishane Bürosu’nun (BOP) internet sitesindeki kayıtlarda 9 Eylül 2017 tarihinde de benzer bir bilgi yer almış, ancak avukatlar ve resmi kaynaklar bu bilgiyi yalanlayarak, durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını ifade etmişlerdi.

''09135-104' kayıt numaralı 33 yaşındaki Zarrab'ın salıverildiğine dair internet sitesi görüntülerini paylaşan Avukat Aslı Kazan, “Zarrab’ın ‘etkin pişmalık yasasından yararlanmış olabileceğine” işaret etti. Aslı Kazan, Zarrab'ın tahliye edildiği iddia edilen 8 Kasım'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği gün olduğuna da dikkat çekti.

Zarrab'ın Avukatı: Yine teknik bir hata

Hürriyet gazetesi New York muhabiri Razi Canikligil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım ile görüştüğü ve Yıldırım'ın iddiayı yalanladığını bildirdi. Canikligil, "Avukatı Seyda Yıldırım Bırakılmadı, yine teknik hata oldu diyor" ifadelerini kullandı.

Savcılık: Zarrab hâlâ hapiste

New York Güney Bölge Savcılığı, iddiaları yalanlayarak Zarrab'ın hâlâ federal hapishanede tutulduğunu bildirdi.