Reytingin aritmetik mantığı mı?



T24 - Çağnur Öztürk



Dün gördüğüm bir ilan beni şaşırttı. Büyük bir televizyon kanalında yayınlanacak bir sabah programı için şef editör, editör, muhabir, prodüktör ve stajyer aranıyor. Slogan da şöyle; Sen TV’de iş arıyorsan, biz de seni arıyoruz. Koşullar da epey çok hani. İlanın mail adresi de bir enteresan geldi; aday3333@yahoo.com.tr



Bu ilana başvursam bu nasıl bir mail adresi yazardım ilk olarak. Kanalın ismini ve başlayacak sabah programını çok merak ettim, en yakın zamanda başlayacak bildiğimiz kadarıyla Star TV’de Melek Baykal’ın programı var…Tahmin zor…





Şef editör kriterlerinden ise en çok dikkatimi çeken; reytingin aritmetik mantığını bilmek. Aritmetik yalnız… Yani neleri toplar, çıkarır, böler ve çarpabiliriz ve de reyting çıkar?



Çok basit ben açıklayayım reytingin aritmetik mantığını; ağla + ağlat + ağlayalım x bağır + bağırt +bağıralım x duygu sömür + sömürt + sömürtelim x şiddet…...uzar gider daha





O yüzden de örneğin Üsküdar’a Giderken gibi güzel, deneysel komedi dizileri yürümez. Katharsis krizi yaşayan izleyicinin ihtiyacı bütün bunlar.



Bu ilan çok kafamı karıştırdı televizyon dünyasında eleman bu şekilde aranmaz genelde benim bildiğim. Kaldı ki bu kanal büyük bir kanalsa neden ismini açıklamıyor, hem kanal adını, hem programın ismini açıklamalı, gizleyecek ne var ki?..







Çocuk istismarı bitsin artık





Evyap; Evy Baby reklamı için şöyle bir açıklama yaptı: Reklamın amacı kesinlikle böyle planlanmamıştı. Şirketin aldığı kararla reklam yayından kaldırıldı. Sizden aldığımız geri bildirimleri şirket ile paylaşıyoruz. Özür dileriz.





Amacımız sizlerin beğenisine daima layık olabilmektir. Firmamız, sizlerden gelecek her türlü talebi karşılayabilmek için yeni ürünlerle kendini yenilerken, varolan ürünlerinde de kalitesini arttırarak her geçen gün daha ileriye gitmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların neticesinde bizler için en değerli ödül, siz değerli tüketicilerimizin memnuniyetidir.



Reklam Özdenetim Kurulu ise karşı çıktığını belirterek reklamveren ve reklam ajansına iletip, gerekli düzeltmeler yapılmasını ve bu hali ile yayınlanmamasını istedi.

Gerekli düzeltmeleri bırakın lütfen reklamdaki çocuk istismarı gayet net, düzeltilmesi gereken bir yan yok yani, baştan sona hatalı. Tekrar biz düzelttik diye çıkmak felaket olur.







Bir reklam ve hata





Ing Bank, Demet Evgar ve Emre Karayel ile reklam serisine devam ediyor. En son reklam ise şöyle; iki sevgili yılbaşı ağacı almaya gidiyor, Evgar 1000 TL olan çam ağacını istiyor, Karayel ise saksıdaki küçük çamı eline alıp bunu alsak yılbaşına kadar ne kadar boy atar diyor. Evgar ise onun dibine tek taş koyarsan olur diyor.



Peki bu reklamdaki hata ne? Amaç müşterilere yılbaşı kredimiz var çok avantajlıyı sunmaksa bunu farklı yollardan da yapmak mümkün, kesilmiş çam ağacını göstermek hata. Ayrıca kimse de ağaç alabilmek için kredi çekmez, asgari ücretten haberiniz var mı? Reklamcılarımız hayattan, halktan neden bu kadar uzak?







