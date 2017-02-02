Reyting yarışında zirve kimin?

Reytinglerde salı günü ekrana gelen yapımların sıralaması belli oldu. Yayın hayatına başladığı günden bu yana zirvedeki yerini bırakmayan TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul'u, üçüncü sıraya yerleşen FOX TV dizisi NO: 309 takip etti. İkinci sırada ise Diriliş Ertuğrul'un özeti yer aldı.
AB'de yine "Diriliş Ertuğrul" 1. olurken, 2.'lik "Diriliş Ertuğrul Özet"in, 3.'lük ise "No: 309"un oldu.
1 Şubat 2017 tarihli reyting listesi şöyle:
SIRAPROGRAMKANALBAŞLANGIÇBİTİŞRATINGSHARE
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 120:1021:007,5618,15
3NO:309FOX TV20:5700:195,9113,30
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV19:0020:005,1013,94
5ATV ANA HABERATV19:0019:545,0613,81
7SHOW ANA HABERSHOW TV18:4920:005,0313,78
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV09:5912:594,9825,13
13NO:309 (OZET)FOX TV20:0020:573,709,15
14SICAK GELISMEKANAL D18:4518:563,6510,70
15ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 119:3220:103,549,29
16AHMET HAKAN'LA KANAL D HABERKANAL D18:5620:073,509,47
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV20:0023:433,247,42
20KARA SEVDA (OZET)STAR TV19:5820:443,057,61
21HABER ONUSHOW TV18:3018:492,928,73
22ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D16:1518:382,8910,55
23DELI DIVANEKANAL 716:0818:002,7410,88
24KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)ATV23:1900:172,696,77
25BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET)ATV20:0020:322,516,34
26ELIFKANAL 720:0521:292,435,86
27POYRAZ KARAYEL (OZET)KANAL D20:2020:572,345,64
28BIR GARIP ASKKANAL 721:2923:162,295,00
29ATV GUN ORTASIATV13:0013:412,2710,64
303 ADAM OZETTV819:4921:132,265,52
32HAVA DURUMUATV19:5819:592,185,68
33EVLENECEKSEN GEL OZETSHOW TV15:0015:342,1410,34
34STAR ANA HABERSTAR TV19:0019:582,115,72
36BIR GARIP ASK (TKR)KANAL 712:4014:152,099,85
37HARIKA KANATLARTRT COCUK12:5213:372,089,71
38IBITRT COCUK14:1614:452,019,91
39PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESITRT 100:0101:132,008,44
40KANAL 7 HABER SAATIKANAL 718:0018:541,895,86
42RAFADAN TAYFATRT COCUK18:5519:501,855,05
43RAFADAN TAYFATRT COCUK13:3814:141,808,73
44HEIDITRT COCUK11:5212:231,768,07
45KOSTEBEKGILLERTRT COCUK15:1415:531,758,34
46ISTANBUL MUHAFIZLARITRT COCUK14:4715:131,748,60
47AKILLI TAVSAN MOMOTRT COCUK12:2512:511,727,81
48OYNAT BAKALIM (TKR)TV819:2719:491,714,56
49BENI AFFET (OZET)STAR TV14:4514:501,648,17
50VIKINGLERTRT COCUK19:5220:261,634,16
51CICEK (TV FILMI)KANAL 714:1514:391,597,84
52KANIT (TKR)TEVE223:5401:311,587,13
53NILOYATRT COCUK11:2211:511,567,32
54UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE)FOX TV00:1902:001,548,94
56ELIF (OZET)KANAL 718:5420:051,514,09
57EJDERHA (Y.S)STAR TV00:0101:581,507,86
58HEIDITRT COCUK15:5516:261,426,46
59HARIKA KANATLARTRT COCUK16:2817:121,405,73
60DELI DIVANE (TKR)KANAL 710:5612:391,386,53
61GARDIROP SAVASLARIFOX TV14:1416:471,386,54
62PERI MASALI (T.S)KANAL D23:3701:341,335,16
63KARAVANATV13:5616:161,326,40
64KARETRT COCUK10:4611:201,306,67
65CANIM KARDESIMTRT COCUK09:4410:131,248,75
66KELOGLAN MASALLARITRT COCUK17:4618:291,244,02
67BEKCILER KRALI (T.S)KANAL 714:3916:081,235,93
68HABERE DOGRUTRT 119:2319:321,233,31
69ESRA EROL'DA OZETATV16:1616:181,165,24
70EGE ILE GAGATRT COCUK10:1410:441,166,59
71RUZGAR GULUTRT COCUK18:2918:551,133,35
72YEDI BELA HUSNU (T.S)KANAL 723:1600:521,123,36
73AKASYA DURAGI (TKR)TEVE220:1022:001,112,56
75KAYBOLAN CICEKLERFOX TV09:4512:441,025,40
76HAVA DURUMUTRT 119:1319:171,002,75
77SON DURAKATV00:1701:301,004,76
78BENI UNUTMA (T.S)SHOW TV23:4401:570,984,60
79SEKSENLER (TKR)TRT 111:5814:130,974,57
80SPORTRT 119:1719:230,952,60
81SURVIVOR PANORAMATV812:4915:570,944,52
82TEL ALITRT COCUK17:1517:230,933,56
83ZAHIDE YETIS'LESHOW TV09:3011:490,925,46
84ESARETIM SENSINFOX TV18:0119:000,922,80
85ISTE BENIM STILIM (TKR)TV800:1802:000,885,10
86OTEKI TEKTRT COCUK17:2417:440,873,18
87EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR)STAR TV13:4114:450,874,26
88CIZGI FILM MAKINESITRT COCUK20:2620:290,872,13
89KISMETSE OLUR OZETKANAL D12:1512:300,853,84
90ADINI SEN KOY (OZET)TRT 117:0517:500,822,98
91ASKA TUTSAKSTAR TV12:4513:410,813,74
92KOLPACINO BOMBA (T.S) (TKR)SHOW TV02:0002:100,788,68
93ADI EFSANE (TKR-GECE)KANAL D02:0002:450,7510,04
95ZAFER KIRAZ ILE ANA HABERTRT HABER19:5920:510,731,81
97NO:309 (TKR)FOX TV13:4514:140,723,50
98BENI AFFET (TKR)STAR TV08:3109:300,728,42
99HAVA DURUMUTRT HABER09:5509:590,715,15
100HABER 22TRT HABER21:5922:290,691,49