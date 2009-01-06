'Reyting uğruna iğrençleşmen lazım'

Mehmet Ali Erbil'e verilen reyting taktiğini, eski ekürisi Çiğdem Tunç açıkladı: Çevresindekiler 'Ne kadar reyting istiyorsan o kadar yoldan çıkmalısın, iğrençleşmelisin' dedi!..



Eski dostu anlattı

Çiğdem Tunç, yıllarca aynı sahneyi paylaştığı Mehmet Ali Erbil'in yapımcılardan aldığı 'reyting' öğütlerini bir bir açıkladı! Oylum Talu'nun 'Burası Haftasonu' adlı programına konuk olan Tunç, bu durumun ünlü şovmenle ortaklığının bitmesine yol açtığını belirterek "Biz bir elmanın iki yarısı gibiydik. Ekranda, sahhede hep birlikteydik" dedi ve şunları ekledi:



'Yoldan çık' dediler

"Fakat Mehmet Ali'nin çevresindeki kitle, 'Çiğdem kültürünü çok belli ediyor. Kaliteyi savunuyor' dedi. Ona, 'Ne kadar çok reyting almak istiyorsak o kadar çok yoldan çıkmalıyız. İğrençleşmek lazım. Bu hatun seninle akışkanlar arasında set gibi duruyor. Sen bunu ufaktan yolla' görüşünü empoze ettiler. Mehmet Ali de yeni arayışa girdi, yollarımız ayrıldı."

