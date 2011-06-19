Reyting, söz konusuysa gerisi teferruattır



Çağnur Öztürk - Konuk yazar



Yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelecek Cevdet Bey ve Oğulları’nın televizyon dizisinin kadrosu hemen hemen belli olmuştu.

Dizide yine Yaprak Dökümü’ndeki gibi kötü bir karakter olması düşünülen Tolga Karel’i, Kıvanç Tatlıtuğ istememiş. Tolga Karel’in yerine sezon finali yapan Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde oynayan Buğra Gülsoy (Vural), seçilmiş. Vural karakteri (Buğra Gülsoy), dizinin sezon finalinde ölerek diziden ayrıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un da onayıyla Buğra Gülsoy, Kuzey Güney adlı dizide kendisi ile başrolü paylaşacak. Bu noktada tartışılması gereken sorulması gereken soru; başrol oyuncusunun casta müdahale hakkı var mıdır? Ben yönetmenliğini ya da yapımcılığını yaptığım bir dizide oyuncuya bu hakkı vermezdim, bu sizin onun karşısında insiyatifinizi azaltacaktır. Ancaaaak konu reyting garantisi olan bir isim Kıvanç Tatlıtuğ olunca casta müdahale hakkı olabiliyor ve yapımcılar ona bu imtiyazı tanıyorlar. Ben Tolga Karel’den çok iyi bir kötü oğul-kardeş v.b. çıkacağından emindim ve diziye de çok yakışacaktı, kalmalıydı kadroda kesinlikle…

Buğra Gülsoy’u ise kötü olarak tasavvur edemiyorum, daha önceki rollerini de göz önüne alarak…Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde tecavüz edenlerden biriydi ancak dizi boyunca vicdan azabı çeken ve sonrasında hep pişmanlık duyan bir karakterdi...Buğra Gülsoy’un kötüye, personasının uygun olmadığını düşünüyorum….

Gelelim dizinin adına…

Dizi, eğer büyük ölçüde romana sadık kalınarak senaryosu oluşturuluyorsa ismi değişmemeli kesinlikle. Çünkü dizi Cevdet Bey ve Oğulları adıyla kesinlikle tutacaktır. Ama eğer sadece romandan yola çıkan bir senaryoysa Kuzey-Güney den daha yaratıcı bir isim bulunmalı.

Yönetmenleri, televizyonda çok etkili görmüyorum birkaç isim dışında ama senaryosunu beğendiğim “Kaybedenler Kulübü” filminin senaristliğini ve “Aşk ve Ceza” dizisinin yönetmenliğini yapan Mehmet Ada Öztekin’i merakla takip edeceğim.

Daha önce reyting garantili dizi yapma formülünü yazmıştım, şimdi bu formülü biraz değiştireyim ve ek yapayım;

İyi bir roman (ama büyük ölçüde romana sadık kalınacak ve dizi olarak da romanın adı kullanılacak) + Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu (uyarlama konusunda çok başarılılar, alternatifleri yok denebilir) + Kıvanç Tatlıtuğ (veyahut Kenan İmirzalıoğlu kadın oyuncularda Beren Saat ya da Tuba Büyüküstün; başroldeki isim reyting garantiliyse yanına yeni, merak uyandıracak bir yetenek konması doğru, örn; Öykü Karayel)+ Toygar Işıklı( dizi müziği çok önemli özellikle kendisi reyting garantili beste konusunda uzman)ya da Kıraç ama şu an Toygar Işıklı daha popüler ve başarılı+ bunların hepsini bir araya getirecek iyi bir yapım şirketi (Ay Yapım ) = Reyting