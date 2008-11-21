Reyting sistemi RTÜK'ü de sıktı

RTÜK, manipülasyon yapıldığı tartışmalarına neden olan reyting sorununu sonlandıracak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Mevcut sistemin tamamen reklam pastasına endeksli olmasından şikâyet eden RTÜK Başkanı Zahid Akman, televizyon yayınlarını esir almaya başlayan bu sistemin yakında değişeceğini söyledi.



Reyting ölçümlerinin reklam veren firmaların, ürettiği malları alan kişilerin neyi izlediğini bilmek amacı ile anlaştıkları AGB ajansı tarafından yapıldığını hatırlatan Akman, mevcut sistemin televizyonların kendi aralarındaki rekabeti, malzeme olarak kullandığı nesnel olmayan bir platforma dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:



"Şu anki reyting ölçümleri Türkiye'deki reklam pastasının kime ne şekilde paylaştırılacağı, içeriklerinin ne olduğunu ortaya çıkaran çarpık bir yapıya dönüştü. Tabii insanların çok büyük paralar harcayarak yaptığı bir yayıncılığın karşılığını alabilmek için reytinglerde çok iyi sonuçlar elde etmesi gerçeği ortada olunca reyting ölçümlerinin yapıldığı haneler tespit edilip gayrimeşru ve manüplatif ölçümler yapıldığı iddiaları ortaya çıktı.



Bu, ölçümleri tek başına yapan ya da yaptıranların sorumluluğunda olan bir durum değil. Siz bütün bu reklam pastasının ölçümünü bu ölçümlemeye bağlarsanız insanlar daha fazla pay alabilmek için bu tür haksız baskıları ya da etkileri yapabilirler." Akman, reyting ölçümlerine dayalı bu anlayışın yayınların içeriğini etkiler hale geldiğini bu nedenle sağlıksız yürüyen bu sistemden RTÜK'ün de son derece rahatsız olduğunu söyledi. Ölçümü yapan şirket yetkilileri ve Televizyon İzleme ve Araştırma Kurulu (TİAK) ile bu konuda temasları olduğunu anlatan Akman, "Bu tartışmalara son verecek bir altyapı değişikliğini önerdik. Hatta değişimi birlikte yapalım, mali yönden destekte bulunalım dedik. Önce reddettiler. Ancak, son altı aydır kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Fakat bu kadar tartışılan ve güven yitiren bu yapıya maddi destekte bulunmanın doğru olmadığını artık düşünüyoruz" dedi.



Yayınları etkiliyor



Reyting tartışmalarına son verecek bir çalışma yürüttüklerini anlatan Akman, yapılan çalışmaları kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklayacaklarını, reyting ölçümlerinde tekel olmak istemediklerini ama kimsenin itiraz etmeyeceği bir sistemi de uygulamaya koyacaklarını söyledi.



TRT Genel Müdürü Şahin'den reyting isyanı



Genel Müdürü İbrahim Şahin, televizyon reyting ölçümlerinin inandırıcı olmadığını savunarak, ''Eğer doğru ölçüldüğünü ispat eder, kanıtlarlarsa, biz yirminci sırada bile olsak ona razıyız'' dedi.



Şahin, şöyle konuştu:



''Defalarca söyledik. Eğer doğru ölçüldüğünü ispat eder, kanıtlarlarsa, biz yirminci sırada bile olsak ona razıyız. Burada bir güvensizlik problemi var. Aslında bizim muhatabımızın TİAK (Televizyon İzleme Araştırma Komitesi) olması gerekiyor. TİAK'ın bize reyting ölçümleriyle ilgili ikna edici brifing vermesi gerekiyor. Daha önce de söyledim, gerekirse oradan çıkarız. Gerekirse reklamdan dahi vazgeçeceğiz. Çünkü bu çok ciddi anlamda reklam verenlerin paralarını gereksiz yere bir yere atması anlamına geliyor. Mutlak suretle bunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. TRT olarak sonuncu sırada da olsak razıyız, saygı göstereceğiz. Ama biz şu anda birinci sıraya bile otursak, içimizdeki tereddütleri gidermedikleri müddetçe inandırıcı gelmiyor.''

