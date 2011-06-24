Reyting, renkli ülkemin renkli insanlarında

Çağnur Öztürk- T24



Kanal D’de yayınlanan ve ilk bölümünün bir kısmı internette yayınlanarak bir ilke imza atan Şanslı Masa, yarışmacılarının cast olduğu düşüncesiyle sert eleştiriler almıştı.

Çünkü programda yarışan yarışmacılar dizilerde karşımıza oyuncu, figüran olarak çıkmıştı.

Ben demiştimle başlayan cümlelerim tam burada cuk oturacak

Ben demiştim ki…Zaten arayan gerçek bir vatandaşı telefonla bağlasanız ya da programlarda gerçek kişilerin olmasına izin verseniz…

renkli ülkemde kendi istediğiniz televizyon kişisini bulma olasılığınız çok yüksek inanın!

Veee…bu iyi formatı harcamak istemeyen yapımcılar doğru bir kararla çok fazla deşifre olan ve artık inandırıcılığı kalmayan mekan çekimlerini bırakarak doğru olanı yaptı.

Yarışmanın mekanın çabuk deşifre olması gibi bir dezavantajı var ve sürekli değişikliğe gidilmeli.

Programdaki cast sistemi de değiştirilerek dediğim gerçekleşti ve renkli ülkemin gerçek insanlarına yer verilmeye başlandı…

Nereden mi biliyorum?...

Program artık güney sahillerinde çekim yapıyor. Dalaman, Göcek…

İlk programda karşıma ise sürprizle doğduğum ve büyüdüğüm yer olan Dalaman’da yapılan çekim çıktı.

Öncelikle çok şaşırdım ama bunun çok doğru bir karar olduğunu biliyordum ve güzel memleketimde tam da istendiği gibi renkli televizyon kişileri çıkacağından emindim…ve öyle de oldu…

Bir de baktım ki damadına emdiği sütü burnundan getiren ve programdaki performansıyla müthiş oyunculuğuyla dikkatleri çeken Naime Hanım’ı tanıyorum.

O anda artık kurmacalara gerek kalmadığını çözen yapıcılara işte bu demek istedim, işte renkli ülkemde kendi istediğiniz televizyon kişisini bulabilirsiniz, yeter ki isteyin…

Başarı, reyting böyle daha da artacaktır!