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Politika

'Reyting' operasyonunda herkes serbest

İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde...

16 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı. 

Reyting operasyonunda herkes serbestSerbest kalanlardan Selçuk Çobanoğlu adliye çıkışı avukatı Ömer Yeşilyurt ile birlikte kısa bir açıklama yaptı. Şekeroğlu “Yargılama devam ediyor, Türk yargısının inanılmaz dürüstlüğü burada da ortaya çıktı. Fakat ben sizler için bir şey söylemek istiyorum. 70 - 80 bin kişinin emek verdiği medya dünyasındaki emeğin heba edilmemesi için konusunda tek başına savaşçı olan tek başına kendini feda eden bir Selçuk Çobanoğlu var. Şükürler olsun bu savaştan galip çıktık" dedi.

Avukatı Ömer Yeşilyurt ise "Bu hukukun zaferidir, hukuk kazanmıştır. Bundan sonra da yargılama devam edecektir. Yargılama sonrası neyin ne olduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüpheli 3 kişinin adli kontrol altına alınmalarına, her hafta polis karakoluna başvurmalarına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi.





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