Reyting ölçümlerinde güvenilirlik ciddi bir sorun





Çağnur Öztürk - T24





Dün akşam ATV’de Hayat Devam Ediyor dizisi yayındayken, dizinin yapımcısı Murat Tokat dizinin anlık reyting ölçümünü, aşağıdaki tabloda, başlıklarla twitter hesabından şöyle paylaştı;



An itibari ile raiting durumu Son raiting durumu;



Bu anlık ölçüm yapabilen sistem SBT şirketinin yaptığı ölçüm. Yani daha önce de birçok kez yazdığım gibi TRT’nin AGB’den ayrılıp geçtiği şirket.



30 Ekim’de TRT Haber’de izlediğim reytingin yüzünü ortaya seren program sonrası yazdığım Reytingin Anatomisi başlıklı yazımda İbrahim Şahin’in birçok açıklamasında yer vermiştim;



…14 TRT kanalını SBT(Sabit Analiz Şirketi) adlı yüzde yüz Türk sermayesinden oluşan yeni bir şirket ölçüyor ve Şahin yeni sistemle beraber hangi kanalın ne kadar izlendiği bilgisine anında ulaşabildiklerini, böylece akıllarda soru işareti oluşmadığını söylüyor. İzlenme oranlarının anında öğrenilmesinin programlara daha kısa sürede müdahale şansı doğurduğunu belirtiyor.

SBT’nin sisteminde saniyelik reytingler alınabiliyor.



AGB şirketinin ölçümleri ise İtalya’da bulunan merkeze iletiliyor ve veriler burada işleniyor. Sonuçlar alınana kadar da neredeyse bir tam gün geçiyor…



Mevcut ölçüm şirketi AGB'den çıktıktan sonra kendi ölçüm sistemlerini kurduklarını belirten Şahin, bu sistemin anlık veriler aktardığını, deneklerin tüm Türkiye'yi yansıttığını söylüyor. Bunların kendi ölçüm sistemlerini daha güvenilir kıldığını aktarmıştı ve canlı yayınlara da böylelikle anlık müdahelelerde bulunabildiklerini belirtmişti.



Yani SBT ve AGB arasında böyle bir fark bulunuyor. SBT yerli bir şirket, AGB Nielsen ise dünyada 60 ülkede ölçüm yapıyor. Teknik açıdan hiçbir ülkede hiçbir sorun yok.



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Bir de işin şu boyutuna en son Star’da yeni yönetimin kaldırdığı Ay Tutulması dizisinde rol alan Laçin Ceylan twitter’da şu cümlelerle dikkat çekmiş;



*Rating şikelerinin altı tam gaz oyulsun. Zira bu yalan sayesinde çok kişi işşiz kaldı. Çok kişi başarı ölçütünü buna inanarak değiştirdi.*



Yani oyuncuların da zorda kalması, şu reytingli oynatalım şu oyuncunun reytingi yok yer vermeyelim denmeye başlanıyor haliyle. Haksızlık oyunculara da sirayet etmiş oluyor.

Oyuncular, kamera önü, kamera arkasındaki herkese de. Zincirleme haksızlığa dönüşüyor durum özetle.



Deneklerin de güvenilirliği konusunda ciddi bir sorun olduğu kesin. Halbuki evine peoplemeter konulan hane bu bilgiyi hiç kimseyle paylaşmamalı. Ancak sanıyorum ki bizim evde reyting cihazı var heyecanı dört bir yana saçılıyor olabilir.



Toprak Sergen’in şu somut anısını tekrar aktarayım; ‘’Bir evde tesadüfen cihazı görmesini anlatıyor:



"Bugün ekranlardaki birçok starın, sanatçının, programın kaderini belirleyen reyting ölçme cihazını bir evde gördüm. Büyükçekmece, Gürpınar'da çekim yapıyorduk. Oradaki çocuklar bana 'Abi şu evde reyting ölçme cihazı var' dediler.



Ev bu aletten dolayı mahallenin en havalı eviymiş meğer. Hemen gittim, kendimi misafir ettirdim. Aleti görmek istediğimi söyledim. Baktım, küçücük bir şey. Evin sahibi devekuşu çiftliğinde çalışıyordu. 3 tane çocukları var. Çocuklar sabahtan akşama kadar hiçbir iş yapmayıp hastalıklı vaziyette TV izliyorlar. "Neyi izliyor, neyi seviyorsunuz?" diye sorduğumda şu cevabı verdiler: Fark etmez, bakıyoruz işte. Bize televizyonun hep açık kalmasını söylediler, hiç kapatmıyoruz... Toprak Sergen "Ailenin sevdiği bir televizyon programı bile yoktu. Kanalı bile değiştirmiyorlardı. 'İşte kaderimiz bu' diye düşündüm''



Reyting operasyonuyla artık umuyorum ki televizyonculuğumuz zan altından kurtulsun ve ak televizyoncular kara televizyoncular ve ak haneler kara haneler de belli olsun.



