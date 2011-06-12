Reyting garantili dizi yapma formülü

Çağnur Öztürk - Konuk yazar

Yeni sezonda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ilk romanı 'Cevdet Bey ve Oğulları da televizyona uyarlanan eserler arasındaki yerini alacak.

Kanal D’de yayınlanacak dizide başrollerde yer alacak isimler Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolga Karel.

Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları’nda kendi büyüdüğü çevreden esinlenerek Nişantaşılı bir aileye odaklanıyor ve Nişantaşılı bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadıkları, günlük yaşamlarını anlatıyor.

Reşat Nuri Güntekin’in, Yaprak Dökümü eserinde ise Trabzon’dan İstanbul’a yerleşen var olma mücadelesi veren bir aileye tanık oluyoruz.

İki dizinin de senaristleri aynı, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu her senaryolarıyla reyting rekorları kıran dizi senaryoları yazmayı başarıyor.

Şimdi reyting garantili dizi çıkarma formülü şöyle oluyor;

İyi bir roman + Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu + popüler birkaç isimden oluşan iyi bir cast = Reyting

En son yazdıkları Yaprak Dökümü efsaneler arasında yerini aldı ancak bence gereğinden fazla uzun sürdü ve bitmek bilmedi. Bu nedenle bende bıkkınlık yarattı, ayrı ya da aynı karakterlerin başına aynı olayların gelmesinden…

Umarım Cevdet Bey ve Oğulları için öyle olmaz… Dizinin tutacağı şimdiden belli,formül tamam.

Cast için de şimdiye kadarki seçimler doğru, diziyi kim yönetse tutacaktır zaten.

Dizi yönetmenlerinin birkaç isim dışında klasik olduğunu düşünüyorum, farklılık yaratmıyorlar.

Malum Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Bey kimseden çekmedi kızlarından çektiği kadar!

Eeee ne diyelim yeni uyarlamamız hayırlı olsun…

Ali Rıza Bey ve Kızları‘dan sonra Cevdet Bey ve Oğulları da efsane olacaktır.