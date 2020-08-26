T24 LogoT24 Logo
Magazin

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı

Sınav sonrası "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyen Reynmen herhangi bir üniversiteye yerleşemedi

26 Ağustos 2020 21:44

YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

Reynmen YKS sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz."

ETİKETLER

ReynmenReynmen üniversiteReynmen üniversite sınavıüniversite sınavıYusuf AktaşYusuf Aktaş üniversiteYusuf Aktaş okul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24