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Yaşam

Reyhanlı'daki roketli saldırıda ölen 17 yaşındaki Fatma Avlar, ilk ders gününde karanfillerle anıldı

"Roketli saldırılar sırasında herkese dua edin derdi, onu asla unutmayacağız"

13 Şubat 2018 10:49

Reyhanlı'ya atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar, yarıyıl tatilin ardından okulun ilk gününde arkadaşları tarafından karanfillerle anıldı.

Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde okullarda eğitim gören öğrenciler bir hafta gecikmeli olarak ikinci eğitim dönemine başladı. Afrin'den 31 Ocak'ta PYD/PKK'lılar tarafından Reyhanlı'ya atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde de ilk ders zili çaldı.

Eğitim hayatına devam edip öğretmen olmak isteyen 17 yaşındaki Fatma Avlar, teröristlerin hayaline engel olması nedeniyle okulundaki yerini alamadı. 11-D sınıfındaki arkadaşları, Fatma Avlar'ın sırasına fotoğrafı ile karanfiller bıraktı.

İlk ders saatinde birçok öğrenci ve öğretmenin göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken, bazı arkadaşlarının da Fatma'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle okula geldiği görüldü. Avlar'ın sınıf arkadaşlarından Elanur Sürücü, yaptığı açıklamada, Fatma'nın çok iyi kalpli biri olduğunu ve hayalindeki öğretmenliği gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.Arkadaşını şimdiden çok özlediğini anlatan Sürücü, "Roketli saldırılar sırasında herkese dua edin derdi. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Okul Müdürü İsa Benli de büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, Fatma'nın dersleriyle, başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.

Acılarının tarifinin olmadığını aktaran Benli, en büyük isteklerinin Fatma'nın unutulmaması olduğunu söyledi.

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