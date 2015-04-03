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Yaşam

Reyhanlı'da bomba ihbarı!

Ekipler, caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapatıp bomba imha uzmanı çağırdı

03 Nisan 2015 18:18

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde park halindeki bir otomobilde bomba olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Reyhanlı İlçesi'nin Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evin önünde park halinde olan otomobilin Suriye plakalı bir otomobilin altında bomba olduğu ihbarını alan polis, olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Ekipler, caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapatıp bomba imha uzmanı çağırdı.

 

Bir ay önce de bomba bulunmuştu

 

11 Şubat 2013'te 18 ve 11 Mayıs 2013'te de 52 kişinin ölmesine neden olduğu iki ayrı bombalı saldırının hedefi olan Reyhanlı İlçesi'nde geçen 1 Mart'ta da Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Cephet-ül Hak komutanlarından 40 yaşındaki Yusuf El Hasan'ın Suriye plakalı otomobilinin altına 2 bomba bırakılmış, devriyede olan polisin dikkati sayesinde fark edilen bomba, robot yardımıyla kontrollü olarak imha edilmişti.

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