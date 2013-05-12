Reyhanlı'da 46 ölü, 51 yaralı; 'saldırının arkasında Suriye var!'

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde kent merkezinde patlayıcı yüklü iki araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 46 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, saldırıyı düzenleyen örgüt ve mensuplarının Suriye’deki rejim yanlısı “El Muhaberat” örgütü ile irtibatlı olduklarını kaydetti.

Daha önce Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kabettiği Reyhanlı, dün saat 13.55 sıralarında ilçe merkezinde 2 araca yüklenen tahrip gücü yüksek patlayıcılarla gerçekleştirilen çifte saldırıya sahne oldu.

Atatürk Caddesi’ndeki Reyhanlı Belediyesi’nin sol tarafındaki cadde üzerinde meydana gelen patlamanın hemen ardından 600 metre uzaklıktaki PTT binası ve Halk Bankası arasındaki meydanda ikinci bir patlama oldu. Bomba yüklü otomobiller yaklaşık 1-2 dakika arayla infilak etti.

Ölenlerden 35'inin isimleri belli oldu

İsimler şöyle:

Nihal Şimşek, Mehmet Ali Şanlıoğlu, Abdo Ersürer,Ahmet Uyan, Nihat Özdemir, Koray Cünedioğlu, Tahir Yumuşak, Ahmet Ceyhan, Mehmet İri, Meryem Zor, Murat Yeliz, Mustafa Ayaz, Hüseyin Çolak, Hakan Çalım, Abdülkadir İşcan, Yusuf İşgör, Sabiha Dereceli, Azize Yumuşak, Fidan Zor, Ahmet Okyay, İbrahim Çelik, Muhammed Ali Karakuş, Enis Kanlı, Selim Aslan, Kadriye Avyar, Vahit Altıntaş, Kemal Akıncı, Fehmi Karaca, Oğulcan Tuna, Turgay Güdük, Hakan Kurtulan.

Suriyelilere saldırdılar

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda etkili olan patlamalarla birlikte ilçe merkezinde can pazarı yaşandı. Belediye ve PTT binaları önünde çok sayıda araç hasar gördü, alevler ve dumanlar arasında yaralıların ’imdat’ ve çığlık sesleri yükseldi. Elektriklerin de kesildiği ilçede hafta tatili olması nedeniyle izinli sağlık ve güvenlik personeli görev başına çağrıldı. Çevre il ve ilçelerden de Reyhanlı’ya ambulanslar sevk edildi. Bir ev yıkıldı, Reyhanlı Belediyesi, PTT ve Halk Bankası şubesinde büyük hasar meydana geldi. Patlamaların meydana geldiği Atatürk Caddesi’nde toplanan grup, yoldan geçen Suriyelilere saldırdı. Onlarca kişi, yaya ve araçlarla geçen Suriyelilere saldırması üzerine olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Zaman geçtikçe sayı arttı

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yaptığı ilk açıklamada “Reyhanlı’da 12.55’te belediye ve PTT binası önünde iki bomba yüklü aracın patlatıldı. Şu ana kadar 18 ölü 22 yaralı var. Sayıların artmasından endişe ediyoruz” dedi. 40 dakika sonra Başbakan Erdoğan ölü sayısının 20, aralarında durumu ağır olanlar da olmak üzere 46 kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin 17.00 itibariyle ölü sayısının 30’u aştığını belirtti. Ergin’den 20 dakika sonra tekrar açıklama yapan İçişleri Bakanı Güler ölü sayısının 40, yaralı sayısının ise 100 olduğunu kaydetti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da hemen ardından ölü sayısının 42’ye yükseldiğini belirterek, “Bütün sağlık ekipleri oraya gitti” dedi. Atalay, Güler, Ergin ve Müezzinoğlu ile birlikte 20.30 sıralarında yaptığı açıklamada ölü sayısının 43’e yükseldiğini belirtti. Suriye plakalı olduğu belirtilen ve hasar gören bir otomobilin altından Suriye uyruklu bir kişinin cesedi çıktı.

O araçlar mı?

İstihbarat ve güvenlik birimleri Suriye’nin Rakka kentinde 23 Nisan günü üç otomobile bomba yüklendiğini ve şüphelilerin kişisel eşya kamuflajıyla Türkiye’ye dönük saldırı planladığını, bombacıların yakalanmamak için Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da üç ayrı sınır kapısını kullanabileceğini belirlemişti. Hazırlanan istihbarat raporunda araçların eylem talimatı beklediği, bu nedenle Türkiye’ye hareket saatlerinin net olmadığı ifade edilmişti. Ayrıca jandarma, polis ve MİT’in modelleri belirlenen üç araca karşı duyarlı olunması için sınır kapılarını gizli yazıyla uyardığı ileri sürülmüştü. 10 Mayıs’ta gündeme gelen bu iddianın ardından Reyhanlı’da yaşanan patlamanın deşifre edildiği iddia edilen otomobillerle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.

Dev çukur oluştu

PTT Şubesi yakınındaki patlamada, yolda 3-4 metrekare çapında derin çukur oluştu. Öğleden sonra yağan şiddetli yağmurda çukur suyla doldu. Araçlarda infilak ettirilen onlarca kilo olabileceği belirtilen patlayıcıların niteliği henüz açıklanmadı.

Şiddetli patlamada bir bankaya ait ATM parçalanınca paralar çevreye savruldu. Patlamanın şokunun atlatılmasının ardından vatandaşların paraları topladığı öne sürüldü.

Hatay ve Adana Emniyet Müdürlüğü’nden Reyhanlı’ya sevk edilen Olay Yeri İnceleme Ekipleri, patlamaların meydana geldiği yerlerde detaylı inceleme yaptı. Ancak sağanak yağışın etkili olması çalışmaların güçlükle sürdürülmesine neden oldu.

Bakan Güler: Örgüt işi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı'daki patlamayı gerçekleştiren kişilerin örgüt bağlantısının tespit edildiğini ve faillerin yurt içinden olduğun söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hain saldırının ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bölgede buluştu. 4 bakan daha sonra basının karşısına çıktı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Güler, Reyhanlı'daki patlamayı gerçekleştiren kişilerin örgüt bağlantısının tespit edildiğini ve faillerin yurt içinden olduğunu söyledi.

Güler, "Olayla ilgli ilk tespitlere göre olayı gerçekleştiren örgüt Suriye'deki rejim yanlısı örgütlerle ve oradaki istihbarat la irtibatlı oldukları tespit edildi" diye konuştu.

Saldırıyı El Muhaberat düzenledi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hatay Reyhanlı'da meydana gelen patlamalarla ilgili olarak yaptığı basın toplantısında "43 kişi hayatını kaybetmiştir. 100'ün üzerinde yaralımız ayakta tedavi edildi. Ama 53 yaralımız uygun sağlık merkezlerinde tedavi edilmektedir" dedi. Atalay, ayrıca saldırıyı düzenleyen örgüt ve mensuplarının Suriye'deki rejim yanlısı 'El Muhaberat' örgütü ile irtibatlı olduklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Atalay, "Reyhanlı'da çok hain bir saldırıya muatap olduk" diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün öğleden sonra 13.40 sıralarında Reyhanlı ilçemizin Atatürk Meydanı'nda iki patlama 5 dakika arayla peş peşe meydana geldi. Maalesef çok fazla can kaybımız ve yaralımız var. Meydana gelen patlamalarda büyük çoğunluğu vatandaşlarımız olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetmiştir. Halen yaralılarımız var. 100'ün üzerinde yaralımız ayakta tedavi edildi. Ama 53 yaralımız uygun sağlık merkezlerinde tedavi edilmektedir. Bunlardan bir kısmı civar illerde Ankara'ya İstanbul'a göndirenler de olmuştur. İdari makamlar ve güvenlik güçleri tarafından gerekli tedbirler alınmış olup olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerden 18 kişinin kimliği tespit edildi. Olayla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır."

Saldırıyı düzenleyenlerin, Suriyeli sığınmacılar olmadığını belirten Atalay, "Saldırıyı düzenleyen örgüt ve mensuplarının Suriye'deki rejim yanlısı 'El Muhaberat' örgütü ile irtibatlı oldukları belirlenmiştir. Örgüt de belli kişiler de büyük oranda bellidir. Plaka tespitleri yapılmıştır. Menfur hadisenin Suriye muhalefeti ve Hatay'daki Suriyeli sığınmacılarla bir ilgisinin olmadığı kesindir. İlgili birimler, faillerin yakalanması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürüyorlar. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

3 patlama korkusu

Saat 19.00 sıralarında uzakta bir noktadan yükselen dumanlar yeni bir paniğe neden oldu. Aynı anda ilçe merkezinden itfaiye araçları siren çalarak yola çıkınca, yeni bir bombalı saldırı olduğu söylentisi yayıldı. Ancak patlamanın ilçeye 5 kilometre uzaktaki TOKİ konutları bölgesinde bir apartmanın bodrumundaki mazot tankından sızıntı nedeniyle yaşandığı, dört kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

Sınırda kimyasal alarm

Reyhanlı’daki bombalı saldırının ardından sınır boyundaki Kimyasal Biyolojik Nükleer Radyoaktif (KBNR) alarmı da, üst seviyeye çıkartıldı. Başbakanlığa bağlı AFAD’ın; Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te tam donanımlı KBNR ekipleri bulunuyor. Bu uzman ekipler, özellikle son bir hafta içinde bölgede hem karada hem havada radyasyon ve kimyasal zehirli gaz ölçümü çalışması yapıyordu. Suriye’den gelenlerin üzerinde de bu yönde ölçümler yapılıyordu. Dün meydana gelen bombalı saldırının ardından Suriye sınırındaki KBNR alarmı daha üst seviyeye çıkartıldı. AFAD kaynakları, yapılan ölçümlerde şu anda bir radyasyon veya kimyasal gaz tespitinde bulunulmadığını dile getirdi. Sınır boyunda AFAD’ın yanı sıra TSK KBNR Taburu’na bağlı uzman timler de görev yapıyor.

Kızılay: Kan ihtiyacı karşılandı

Türk Kızılayı patlamalar sonrası bölgeye 1 ikram aracıyla 25 kişilik uzman ekip yönlendirdi, tedaviler için gerekli kan ihtiyacını karşıladı. Türk Kızılayı’nca yaralıların tedavilerinde kullanılacak kan ürünleri hızla tedavilerin gerçekleştiği hastanelere ulaştırıldı. Tedaviler için gerekli kan ihtiyacının tamamı karşılandı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal medyadan kan bağışı anonsları yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin “Herhangi bir hastamıza kan ihtiyacı olmadığı için böyle bir anonsta da bulunmadık” dedi.

Üç yaşındaki çocuk da öldü

Reyhanlı’daki patlamalarda 44 yaşındaki Nadire Kuvvet ile 3 yaşındaki yeğeni Fatma Erboz’un yaşamını yitirdikleri belirtildi. Patlamanın yaşandığı belediye binası yakınındaki bir avukatlık bürosunda sekreter olarak görev yapan ve Nadire Kuvvet’in temizlik yaparken öldüğü, babası Karaman’da uzman çavuş olan yeğeni Fatma Erboz’un da yanında bulunduğu öğrenildi. Patlamada Ahmet Ceylan (33), Ahmet Uyar(45), Hulusi Temur(71), Fehmi Karaca(69), Ahmet Okyay(33), Mustafa Yetinç ve Azize Yumuşak’ın da yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne akın etti.