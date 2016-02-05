Reyhanlı ve Niğde saldırısında adı geçen Heysem Topalca Türkiye'de mi?

Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısı davasında sanık olarak yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan, Reyhanlı katliamından da suçlanan ve MİT’e çalıştığı öne sürülen Heysem Topalca’nın Hatay’ın Yayladağı ilçesinin Suriye tarafında Türkiye’nin kurduğu Yamadi kampında kaldığı öğrenildi. Yamadi kampı güvenlik riski nedeniyle boşaltılınca Topalca’nın buradan ayrıldığı öğrenildi. Bazı kaynaklar Topalca’nın Türkiye’ye geçtiğini, bazıları İdlib’e gittiğini iddia etti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; Suriye iç savaşının başladığı 2010’dan beri Heysem Topalca ismi sık sık Türkiye gündemine geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün El Kaide raporunda Topalca’nın 2011-2014 yılları arasında 873 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı ifade edildi. Topalca’nın Özgür Suriye Ordusu’nun toplantılarına katıldığı belirtilen raporda, bu kişinin El Kaide ve El Nusra örgütleriyle de bağlantısı olduğuna dikkat çekildi.

Reyhanlı’da organizatör

Türkiye’de iki kez gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Topalca adı, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamında gündeme geldi. Davanın tutuklu sanıkları Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, Topalca’yı kendilerini ‘tuzağa düşürmekle’ suçlayarak, “Reyhanlı’dan mal geçirmek için işbirliği yapıyorduk. Patlamada kullanılan minibüsler kaçakçılık için hazırlanmıştı” demişti.

Hakkında yakalama kararı var

MİT’e çalıştığı iddiaları sıkça gündeme gelen Heysem Topalca, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 1 astsubay, bir polis ve bir vatandaşın öldüğü IŞİD saldırısına da adı karışmıştı. Davanın iddianamesinde sanık olan Topalca hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. İddianamede, şüpheliler Çendrim Ramadani, Benyamin Xu ve Muhammed Sakiri’nin Suriye’deki IŞİD’e bağlı kamptan, İstanbul’da silahlı ve bombalı eylem yapmak için ayrıldıkları öne sürülürken, bu kişilerin Topalca tarafından Yayladağı’ndan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu, İstanbul’daki bağlantılarının da yine aynı kişi tarafından ayarlandığı anlatıldı.

Topalca’nın adı, Adana’da 7 Kasım 2013’te, dorsesinde 933 roket başlığı ve 10 farklı ebatta alüminyum boru bulunan TIR olayında geçti.

IŞİD esir aldı, bırakıldı

Milliyet muhabiri ile birlikte iki ay İdlip’te IŞİD’in elinde rehin tutulan Topalca’nın, Türkiye’nin yaptığı pazarlık sonucu serbest bırakılınca Bayır- Bucak Türkmen bölgesine geçtiği belirtildi. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Topalca Türkiye’nin insani destek verdiği Yamadi kampına sığındı.

Topalca’nın burada aktif olarak savaşlara katılmadığı, daha çok geri planda çalıştığı iddia edildi. Rusya’nın hava saldırısı sonrası Türkmen köylerinin bir bir düşmesi üzerine Türkiye, Yamadi kampını boşaltma kararı alınca Topalca’nın da buradan ayrıldığı belirtildi. Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Topalca’nın Özgür Suriye Ordusu’nun(ÖSO) kontrolünde bulunan İdlib’e geçtiği öne sürüldü. İstihbarat birimleri, sınırda görevli güvenlik birimlerine ve sınır illerine geçtikleri uyarı yazısında, araması bulunan ve birçok suçta adı geçen Topalca’nın sahte kimlikle Türkiye’ye giriş yapabileceği, bu noktada duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.