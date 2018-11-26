Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'e istenen ceza belli oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve MİT Başkanlığı operasyonuyla Suriye'den getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Karar duruşması 14 Şubat'a ertelendi.