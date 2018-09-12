Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi (2)

\'TÜRKİYE DEVLETİNDEN KAÇAMADIM, PİŞMANIM\'

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu anlatan Yusuf Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti. Nazik, \"Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye\'den yakalayıp getirdiler. Suriye\'de ki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkarken, Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak\" dedi.

TAMAMEN MİT BAŞKANLIĞI UNSURLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu arada yapılan operasyonun ise detayları ortaya çıkmaya başladı. Daha önce FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara imza atan MİT, bu operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu. Yabancı herhangi bir devletten istihbarı ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildiği öğrenildi. Aranan teröristler listesinde \"mavi\" kategoride yer alan Reyhanlı\'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirildiği belirlendi.