Reyhanlı saldırısında yeni detaylar; 3 kişi kaçtı, 5 milyon Suriye lirası bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polisin 1 numaralı şüpheli olarak ilan ettiği El Muhaberat örgütü lideri Mihraç Ural, patlamayı muhaliflerin yaptığını ima ederken Başbakan Erdoğan "İnkar edecekler tabi. Esad rejimi yalanlar üzerine kurulu bir rejim. Patlamanın muhaliflerle uzaktan yakından ilgisi yoktur" şeklinde yanıt vermişti.

'Ankara'daki hedef Kocatepe Camii'ydi'

Patlamalarla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 17’ye çıktı. Şüphelilerin saklandığı depoya yapılan baskında 5 milyon Suriye Lirası bulunurken, El Muhaberat bağlantılı olduğu iddia edilen 3 kişinin Suriye’ye kaçtığı bildirildi. Polisin elinden son anda kaçtığı belirtilen şüphelilerin olayı organize eden ve talimatı veren kişiler olduğu ileri sürüldü. Saldırganların Reyhanlı’dan önceki hedefinin Ankara Kocatepe Camii olduğu ortaya çıktı.

'Bombalar Suriye'den deniz yoluyla getirildi'

Ankara’dan giden özel istihbarat ekibinin de yürüttüğü soruşturma genişletildi. Araçlara yerleştirilen bombaların yaklaşık 1 ton ağırlığında ve ‘fabrikasyon’ C-3 plastik patlayıcı olduğu belirlendi. Şüphelilerin bombaları Suriye’den deniz yoluyla Samandağı’na getirdiği, buradan da Antakya’ya götürdükleri iddia edildi.



Bombalı araçlar Reyhanlı'ya 25 dakika arayla hareket etti



Harbiye semtinde depo kiralayan saldırganlar, Türkiye’den 2 minibüs satın aldı. Suriye’nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla getirilen bombalar depoda araçların özel bölmelerine monte edildi. Bombalı araçlar, Reyhanlı’ya doğru 25 dakikalık arayla hareket etti. Araçları park eden şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra patlama meydana geldi. Araçları park edenlerle, bombaları patlatanların ayrı kişiler olduğu ileri sürüldü.



Kaçanların ikisi suriye uyruklu



Patlamanın hemen ardından güvenlik kameralarından görüntüleri tespit edilen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Ankara’dan gelen özel ekibin de destek verdiği operasyonda 5 şüpheli saklandıkları bir depoda gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve depoda 5 milyon Suriye Lirası ele geçirildi. İfadeleri doğrultusunda nokta operasyonlar yapan ekipler, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Kimlikleri deşifre olan 3 şüphelinin ise Suriye’ye kaçtığı, bunlardan 2’sinin Suriye uyruklu, birinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edildi. Suriye’ye kaçan şüphelilerin saldırının planlayıcısı ve talimatını verenler olduğu belirtildi. Kaçan şüphelilerden birisinin ise Suriye gizli servisi El Muhaberat’ın üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülüyor.



Saldırganlar başkentte 3 gün geçirdi



Ankara’daki keşif görüntülerini de inceleyen Terörle Mücadele ekipleri, saldırganların başkentte 2 gün geçirdiklerini belirledi. Kocatepe Camii etrafında kamera görüntüleri tespit edilen şüphelilerin, daha sonra Hatay’a döndükleri ileri sürüldü. Şüphelilerin satın aldığı 3’üncü minibüsün izine ise şu ana kadar rastlanmadı. Asıl hedefin Ankara olduğunu değerlendiren terör ekipleri, gece boyunca kentte uygulamalar yaptı. Kentin giriş çıkışında Özel Harekât polislerinin de desteği ile birçok araç durdurularak arandı.



2 araç plakası belirlendi



Reyhanlı’daki saldırıda gözaltına alınan 17 kişiden birinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Saldırıda kullanan araçların 2007 model 31 ARS 83 plakalı ve 06 AH 6072 plakalı 2004 model minibüs olduğu belirlendi. Gözaltına alınanların arasında araçları satın alan kişilerin de olduğu kaydedildi.



4 ceset daha bulundu, ölü sayısı 50



Reyhanlı’daki ikinci patlamanın olduğu PTT binası enkazında, dün 09.00 sıralarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin Ayşegül Kırar olduğu belirlendi. PTT yakınındaki kanalizasyon çukurunda da 2 ceset olduğu belirlendi. Arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, rögar kapağını açarak yaptıkları çalışmayla, cesetleri güçlükle çıkardı. Bir başka enkazdan da Mehmet Ali Diken’in (32) cesedi çıkarıldı. Bulunan 4 cesetle birlikte, patlamalarda ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi. Önceki gün cesedi bulunanlardan birinin İbrahim Yaşar (34) olduğu belirlendi. 6 ceset kimliklerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.