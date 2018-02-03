Reyhanlı katliamının mağdurları, emri veren terörist Mihraç Ural'ı istiyor

Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE-İdris TİFTİKÇİ-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet yürüten 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Rusya\'nın Soçi kentindeki Suriye zirvesinde ortaya çıkan Reyhanlı katliamının baş sanığı THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural\'ın Türkiye\'ye teslim edilmesini istedi.

Reyhanlı\'da 11 Mayıs 2013\'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin aileleriyle dernek binasında buluşan Başkan Ahmet Tuna, Suriye\'nin geleceğinin masaya yatırıldığı Rusya\'nın Soçi kentindeki görüşmelere katılan, katliamın emrini veren teröris Mihraç Ural\'ın cezalandırılmasını istedi. Tek isteklerinin, 52 kişinin öldüğü ve 221 kişinin yaralandığı saldırıdaki suçlularının cezalarını çekmesi olduğunu kaydeden Tuna, \"Reyhanlı patlamasının sanıkları önce Adana, ardından Hatay ve en son Ankara Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dosyası gönderilerek cezalandırılmak üzere yargılanmaktadırlar. Rusya\'da bulunan o hain terör örgütü mensubunun televizyonlarda görünmesinin Allah\'tan bize bir mükafat olarak sunduğunu düşünüyorum. Hükümetimizden istediğimiz, derhal gerekli çalışmaların yapılarak kırmızı bültenle aranan bu hainin Rusya\'dan ülkemize teslim edilmesini sağlamasıdır\" dedi.

\'ZEYTİN DALI HAREKATINI DESTEKLİYORUZ\'

Suçluların cezalarını çekmesini istediğini anlatan Tuna, \"Bizler terör mağduru aileler olarak Kilis\'te ve Reyhanlı\'da ve ülkemizin 4 bir yanında mağdur olan ailelerin birbirlerine yardım ve destek olmalarını madden bulunmasalar bile manevi olarak dayanışmalarını ve terör örgütünün amaçladığı eylemlerin amacına ulaşmadığını göstermek adına kardeşlerimizin ve bağlarımızın gelişmesini ve güçlenmesini istiyoruz. Zeytin Dalı Harekatı\'nı destekliyoruz. Sivil şehitlerin yakınlarına tanınan devlet kadrosu hakkı nedeniyle da memnuniyet duyuyoruz\" diye konuştu.

Reyhanlı katliamında kızı Ayten Çalım\'ı kaybeden Edibe Çalım ise, Afrin\'deki terör örgütü saldırılarının kendilerini yıprattığını belirterek, teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk askerinin arkasında durduklarına vurgu yaptı.

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