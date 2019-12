-REYHAN KARACA SUDAN'I ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Kimse Yok Mu Derneği yetkilileri ile 4 Ağustos'ta gittiği Sudan'dan yurda dönen sanatçı Reyhan Karaca, orada yaşadıklarını anlatırken, ''Bir anne kucağındaki çocuğunu, arabanın içerisine uzatarak bana verdi'' dedi. Atatürk Havalimanı'nda dernek yetkililerinin çiçekle karşıladığı Karaca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sudan'a kendi arzusuyla, Kimse Yok Mu Derneği ekibiyle birlikte gittiğini belirten Karaca, oradaki dramı ve derneğin faaliyetlerini yerinde gördüğünü belirterek, yapılan çalışmaları çok başarılı bulduğunu ifade etti. Reyhan Karaca, Sudan'da çok fazla aç çocuk gördüğünü, durumlarının çok kötü olduğunu belirterek ''İsimlerini bilmediğimiz, yemek bile diyemeyeceğimiz şeyler yiyorlar. Sağlıkları bozuk, anne karnında kötü beslenmiş ve çeşitli hastalıklara yakalanmış çocuklar'' dedi. Türk hayırseverlerden çok sayıda yardımın gittiğini belirten Karaca, yardımların hem kamplarda kalanlara hem de kamp dışında kalan ailelere verildiğini söyledi. Karaca, çocukların o hallerine rağmen hep gülümsediğini ifade ederek, ''Anne ve babasını kaybeden çocukların sayısı çok fazla. Kimse Yok Mu Derneği orada iç savaş esnasında yetim kalmış çocukları sahiplenmiş, hummalı bir çalışma var. O çocuklara şu an bir okul, yatakhane ve barınacakları ev yapılıyor'' diye konuştu. -BİR ANNE ÇOCUĞUNU BANA VERMEK İSTEDİ Sanatçı Reyhan Karaca en çok duygulandığı anı ise şöyle anlattı: ''Bir anne kucağındaki çocuğunu, arabanın içerisine uzatarak bana verdi. Bir anne kucağındaki çocuğunu, bir başkasına verebilecek durumdaysa bunun üzerine hiçbir şey söylenemez. Çocuk da annesinin söylediklerini duyduktan sonra bir ağlama krizine girdi. O çocuğun ağlamaları beni psikolojik olarak çok etkiledi.'' İç savaşın hala devam ettiğini ve sokaklarda silahlarla gezen insanların olduğunu vurgulayan Karaca sözlerini, ''Yeterince güvenlik yok, her üç kişiden biri ajan gibi dolaşıyor. Hiçbir yerde cep telefonu ile fotoğraf çekemedik, izin vermiyorlar. Buradan oralara gitmek isteyenler, sadece dernekler aracılığı ile gitsin, yoksa kesinlikle can güvenliği sağlayamazlar'' diye tamamladı.