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Dünya

Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili İran'dan açıklama

Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nu atadı

14 Mart 2018 23:08

ABD Başkanı Donald Trump,  dün Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nu atadı. Tahran yönetimi, görev değişimini; ABD'nin nükleer anlaşmayı iptal etmedeki kararlılığın ortaya konulması olarak değerlendirdi.

TIKLAYIN-ABD Dışişleri'nde değişim | Trump, Tillerson'ı görevden aldı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama da İran'dan geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, açıklamada, Tillerson'ın görevden alınmasını ABD'nin nükleer anlaşmayı iptal etmedeki kararlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson ile İran konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını söylemişti. Trump tarafından Tillerson'ın koltuğuna aday gösterilen CIA Direktörü Mike Pompeo ise İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilmesini destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor.

 

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