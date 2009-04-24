



Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Toptan’ın verdiği resepsiyonda, kabinede değişiklik yapılacağını söyledi



TBMM Başkanı Köksal Toptan dün gece eşi Saime Toptan’la birlikte 23 Nisan resepsiyonu verdi. Davet eşli verilmesine rağmen resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar “eşsiz” katılmayı tercih etti. CHP lideri Deniz Baykal ile DTP’lilerin katılmadığı resepsiyona, komutanlar da gelmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, resepsiyonda Gül, Toptan ve Erdoğan’la bir süre sohbet etti.



Son olarak 23 Nisan 2007 resepsiyonuna katılan askerlerin resepsiyona gelmemesinin hatırlatılması üzerine Toptan, “Bunları protesto olarak değerlendirmemek gerekir. Problem yok” dedi. Az sayıda türbanlının katıldığı resepsiyonda en önemli gündem maddesi kabine revizyonuydu.



Revizyon var, sayı değişebilir



Erdoğan, “Bugün, yarın bir revizyon olacak mı?” sorusu üzerine, “Niye böyle telaş ediyorsunuz? Zaten sitelere filan girmiş artık” dedi. “Tutuyor mu?” sorusuna ise Erdoğan, “Çok kabiliyetlisiniz” karşılığını verdi. Erdoğan, “Takımda kaç oyuncu değişikliği olacak?” sorusuna, “Bizim takım 25+1” yanıtını verirken, sayının değişip değişmeyeceğine ilişkin sorulara “Değişebilir” yanıtını verdi. Erdoğan, “Yedekte kaç kişi bekliyor?” sorusunu ise “Şu andaki grubun sayısını al önüne, ona göre bul” diye yanıtladı. Revizyonla ilgili mesai arkadaşlarının kanaatlerini aldığını belirten Erdoğan, “Mevcut bakanlara sormak gibi bir yöntem var mı?” sorusu üzerine “İstişare kalanla yapılır, tabii ki gidecek olanla yapılmaz” dedi.



Ankara kulislerindeki son iddiaya göre, Başbakan Erdoğan 10 bakanı değiştirecek.

Erdoğan'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, kabinede devrim niteliğinde değişiklikler yapılıyor. Halen bakanlık kolduğunda oturanların yarısına yakınının yerine yeni isimler geliyor.



Bu değişikliklerin yanı sıra iki de yeni bakanlık kuruluyor. Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı.



İşte Ankara kulislerinde dolaşan yeni kabine listesi:



YENİ BAKANLAR



Ömer Çelik (Spordan Sorumlu Devlet Bakanı)

Yaşar Eryılmaz (Sağlık Bakanı)

Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

İdris Naim Şahin (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)

Fatma Şahin (Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı)

Cüneyt Yüksel (Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı)

Reha Çamuroğlu (Kültür ve Turizm Bakanı)

Mustafa Elitaş veya Mustafa Açıkalın (Maliye Bakanı)

Nihat Ergün (Yerel Yönetimler Bakanı)

Mehmet Sağlam (Milli Eğitim Bakanı)

Burhan Kuzu (Adalet Bakanı)



GİDECEKLER



Cemil Çiçek

Mehmet Ali Şahin

Mehmet Aydın

Hüseyin Çelik

Nimet Çubukçu

Hilmi Güler

Murat Başesgioğlu

Kemal Unakıtan

Mehmet Şimşek

Ertuğrul Günay



AKP'nin Genel Sekreterlik görevine ise Mehmet Ali Şahin'in getirileceği belirtiliyor.