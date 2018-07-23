Revire götürülmediği iddia edilmişti; tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem'den açıklama

‘Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ iddialarıyla, 29 Haziran'dan beri, Silivri Cezaevi'de tutuklu bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından, revire çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Erdem, milletvekili ziyaretine getirilen kısıtlamanın da kalktığını belirtti.

TIKLAYIN - "Tutuklu CHP'li Eren Erdem, tedavi için revire götürülmüyor" iddiası

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dün, 29 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Erdem’in farenjiti tedavisi için revire götürülmediğini ve ilaçlarının verilmediğini açıklamıştı.

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in sosyal medya hesabı Twitter'dan "Dostlar, sizlerin yarattığı baskı sayesinde revire çıktım. Ve sağlığım çok iyi. Bu arada milletvekili kısıtlamam kalktı. Gelen tüm dostlara çay ve kek ikram edebiliyorum :) Millet hapishanesinden sevgiler :)" mesajı paylaşıldı.

Eren Erdem, 29 Haziran'da hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmış, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı.

Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyor.