-Revaklar için üç kişi Mekke'de TBMM (A.A) - 22.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kabe'nin çevresindeki Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma revaklarla ilgili olarak, bir sponsor aracılığıyla 3 kişinin Mekke'ye gönderildiğini söyledi. Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2012 Yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Günay, Kabe'nin çevresindeki Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma revaklarla ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Konuyla ilgili 3 arkadaşımızı bir sponsor aracılığıyla Mekke'ye gönderdik. Röleve ve restitüsyon hazırlıkları yapılacak. Olur ki bir el çabukluğuyla kaldırırlarsa biz onu belgelemiş olalım ve bir biçimde yeniden ihya etme konusunda elimizde bir belge olsun. Talibiz, eğer böyle bir konu olursa Ankara Hacıbayram çevresine, İstanbul'da yeni bir cami çevresine... Bu konuda hepimizin gayretleri ve temasları var, ama şu ana kadar Suud yetkililerin yaptıkları resmi bir şey yok.''