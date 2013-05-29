Reuters'in çektiği bu fotoğraf Gezi Parkı direnişinin sembolü oldu

Uluslararası haber ajansı Reuters, her gün olduğu gibi bugün de dünyanın dört bir yanından dikkat çekici fotoğrafları internet sitesindeki "Editörün seçimi" blog'unda yayınladı. Ajansın 28 Mayıs'ta seçtiği 24 karenin ilk sırasında İstanbul'dan bir kare vardı.

Fotoğraf yıkımın sembolü oldu

Reuters fotoğrafçısı Osman Orsal, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkımı önlemek için düzenlenen eylem sırasında polisin biber gazlı müdahalesini görüntüledi. Polis memurlarından birinin genç bir kadının yüzüne gaz sıktığı anı ölümsüzleştiren bu kare sosyal medyada da Gezi Parkı'ndaki yıkıma verilen tepkinin sembollerinden biri haline geldi.

Yıkıma engel olmak istediler

Taksim’i Yayalaştırma Projesi kapsamında bir gece yarısı Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan kısmı iş makinaları tarafından yıkıldı. Yıkım sonucu bazı ağaçlar kesildi, bazıları hasar gördü. Yıkıma engel olmak isteyenler Gezi Parkı’na akın etti.

Gündüz polisle eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından gece polislerin parktan çekildiği görüldü. Ancak eylemciler nöbetlerine devam etti. Sabaha kadar Gezi Parkı'nda bekleyen grup, direnişlerine devam edeceklerini söyledi.

Bazı eylemciler çadır kurarak, bazıları da uyku tulumu ve battaniyelere sarılarak beklemeyi tercih etti.

Gece nöbetine sinema ve tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez ve müzisyenler de katıldı. Müzisyenler çalgı çengilerle eyleme destek verdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Sönmez, gündüz 16.00’dan beri parkta olduğunu söyleyerek, "Nöbet çizelgesine adımızı yazdırdık. Git diyecekler gideceğiz, gel diyecekler geleceğiz. Eğer parkın yıkılmasına engel olamazsak çok üzücü olur. Ama ben engel olabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.