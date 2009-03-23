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Politika

Reuters'e göre Baykal kaybetti

Haber ajansı Reuters, yayınladığı analizde CHP lideri Deniz Baykal’ın yeni bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

23 Mart 2009 02:00

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, yayınladığı analizde CHP lideri Deniz Baykal’ın yeni bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.


Ajans muhabiri Alexandra Hudson, CHP’nin Yalova mitingini izledikten sonra yazdığı yorumda şu ifadeleri kullandı: “Partililer coşkuyla bayrak sallayıp bağırıyor ama dört genel seçim kaybeden veteran (gazi) lider Baykal konuşmaya başladığında ortama bir umutsuzluk havası hakim oluyor. Baykal ve partisinin hataları nedeniyle, ortada güvenilir bir muhalefet olmadığı duygusu yayılırken, AKP de üstünlüğünü korumak istiyor. AG araştırma şirketinin yöneticisi Adil Gür ”Ekonomik kriz nedeniyle iktidarın oylarının düşeceğine zannedebilirsiniz. Ama seçmenler başka alternatif bulamıyor“ diyor. Kriz Türkiye’yi sert vurdu. Ancak Baykal hükümetin krize geç müdahale etmesini eleştirmek yerine, 17 yıllık söylemini tekrarlayarak Erdoğan’ı laikliğin altını oymakla suçladı. Baykal her yenilgi sonrası destekçilerini misyonlarının daha önemli hale geldiğini söyleyerek ikna ediyor. Muhaliflerine göre, Baykal kendini ”Erdoğan ülkeyi batırınca ortaya çıkacak bir mehdi“ gibi görüyor. Ancak bir yandan üniversitelerde türbana karşı çıkarken, bir yandan çarşaflı kadınları partiye üye yaptı. Bu davranışlar partinin bir yönü olmadığını gösterdi.”

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