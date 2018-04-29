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BBC Türkçe

Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söyledi. Ancak anlaşmaya Rus

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söyledi.

Jia Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savundu.

Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı.

Ankara'nın NATO müttefiki ABD Suriye'de IŞİD'a karşı verilen savaş çerçevesinde YPG'yi silahlandırmıştı.

Jia Kurd "İşlenen barbarca suçlar ve uluslararası sessizlik ışığında, bize yardım eli uzatan herhangi bir tarafla işbirliğ yapabiliriz" diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad' ve YPG ülkedeki iç savaşta büyük oranda birbirleriyle çatışmaktan kaçınmıştı.

Jia Kurd, Şam yönetimiyle yapılan anlaşmanın tamamen askeri olduğunu ve daha geniş anlamda siyasi bir uzlaşmaya henüz varılmadığını vurguladı.

Jia Kurd "Bölgedeki siyasi ve yönetimsel konularda daha sonraki aşamalarda yapılacak doğrudan müzakerelerle ve tartışmalarla uzlaşmaya varılacak" dedi.

Ancak Jia Kurdi, anlaşmaya karşı muhalefet olduğunu ve bunun uygulanmasını engelleyebileceğini de belirtti. Kürt yetkili "Bu anlayış birliğinin ne kadar süreceğnii bilmiyoruz, çünkü tatmin olmayan ve bu anlayış birliğinin bozulmasını isteyen taraflar var" ifadelerini kullandı.

Bu arada, müzakerelere yakın bir Kürt siyasi yetkili de Suriye Ordusu'nun Afrin'e girişine Rusya'nın, Türkiye'yle yürüttüğü diplomatik süreci karmaşıklaştırabileceği gerekçesiyle karşı çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

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