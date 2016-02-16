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Yaşam

İnsan kaçakçısı anlatıyor: Ege'deki mülteci akınını yalnızca bir ordu durdurabilir

“Türkiye'de insan kaçakçılığının ve mülteci akınının durdurulması için tüm sahillere binlerce asker koyulması gerekir“

16 Şubat 2016 14:40

İngiliz Haber Ajansı Reuters, İzmir'in Basmane semtinde soyadını vermek istemeyen Dursun adlı bir insan kaçakçısıyla konuştu. İzmirli insan kaçakçısı, mülteci akınını yalnızca bir ordunun durdurabileceğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, on yıldan daha uzun süredir göçmenleri Avrupa’ya taşıyan Dursun, ‘hizmetlerinin daha önce hiç bu kadar rağbet görmediğini’ söyledi. Kaçakçılık nedeniyle Yunanistan’da üç kez kısa süreli hapis yatan 30 yaşındaki Dursun, “Durdurmak için Türkiye’nin tüm sahillerine asker koyması gerekir” dedi ve ekledi, “Sahillere binlerce asker koymanız gerekir.”

İnsan kaçakçılığına başladığında yalnızca Eritre ve Somali’den az sayıda mültecinin olduğunu, hiç Suriyeli bulunmadığını ifade eden Dursun, insan kaçakçılarının sayısının da bugüne oranla çok daha az olduğunu söyledi.  Mülteci ölümlerinin artmasının ardından polisin daha dikkatli olduğunu belirten Dursun, “Bir kaçakçı, sahilde bir grup mülteciyle yakalanmadığı sürece polisin yapabileceği bir şey yok” diyor.

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