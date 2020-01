Reuters ve Oxford raporu: Merkez medya gündem belirleyemiyor

Araştırma merkezi The Reuters Institute for the Study of Journalism ile Oxford Üniversitesi, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 36 ülkede medya üzerine yaptığı araştırmaya dair bir rapor yayınladı. Reuters Enstitüsü’nden Servet Yanatma’nın hazırladığı raporda, yalan haberlerden çeşitli haber ve dijital platformların gücüne kadar yapılmış 2017 yılına dair birçok araştırma ve değerlendirme yer alıyor.

Gazete Karınca’nın haberine göre raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a geniş kapsamlı yetkilerin verildiği 16 Nisan referandumunun ardından ana akım medyanın halen büyük ölçüde hükümet tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor.

Buna karşın internet gazeteciliğinin ve sosyal medyanın muhalefetin merkezi olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.

Kutuplaşma medyaya da yansıyor

Raporda, Türkiye’nin AKP destekçileri ve muhalifleri olarak derin bir şekilde ikiye ayrıldığı ve bu kutuplaşmanın medyaya da yansıdığı vurgulanıyor. Raporda, merkez medyanın gündem belirlemedeki tekel durumunu, dijital alanda kurulan haber sitelerinin ve sosyal medyanın haber için ilk durak haline gelmesinden ötürü kaybetmekte olduğu belirtiliyor. Türkiye’de muhalif basın kuruluşlarına yönelik baskı, gazeteciliğin özgürce yapılabildiği online gazetecilik portalları ve platformlarının kuruluşuna yol açtığının yer aldığı raporda, haberlerin sosyal medyadan ve şifreli mesajlaşma uygulamalarından paylaşıldığı yazılıyor. Rapora göre özellikle gençler için haberlere erişimde akıllı telefonlar artık bilgisayarların önünde yer alıyor.