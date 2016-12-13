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Reuters: Türkiye ile Rusya Halep için toplanıyor

Türkiye'nin Halep'teki muhaliflerin tahliyesi için, ABD, İran, Rusya, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle beraber çalışacağı ifade edildi

13 Aralık 2016 15:12

Reuters haber ajansı, Türkiye ile Rusya'nın çarşamba günü Halep'teki durumu değerlendirmek üzere toplantı yapacaklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da Reuters'ın abonelerine geçtiği habere ilişkin "Reuters'tan aldığınız bir haber üzerine daha detaylı bir bilgi istemeniz ne kadar doğru bilemiyorum." diye konuştu.

Görüşmede, Halep'te muhalifler ve siviller için bir koridor açılması ve ateşkes konularının değerlendirileceği belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin Halep'teki muhaliflerin tahliyesi için, ABD, İran, Rusya, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle beraber çalışacağı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Halep'teki sivillerin acilen tayin edilmesi gerektiğini belirterek "Biz, Halep'te ve Suriye'de zulmün, katliamların durması için yoğun çaba sarfediyoruz.İran ve Rusya başta olmak üzere ikili düzeyde temaslarımızla burada ateşkesin sağlanması içn, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüme geçilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

 

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