Reuters: Türkiye, İdlib'in Morik kasabasındaki gözlem noktasını boşaltıyor

Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, Türkiye'nin İdlib'de bulunan ve bir süredir etrafındaki bölgeler Suriye ordusunun kontrolüne geçen Morik gözlem noktasındaki askerlerini çekmeye başladığını bildirdi.

Ajansın haberinde Morik de dahil Türkiye'ye ait bazı gözlem noktalarının etrafındaki bölgelerin Suriye ordusu tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Türkiye ile yakınlığıyla bilinen Suriye muhalefetinden üst düzey bir isim, "(Morik’teki) Üssün dağıtılması işlemine başlandı" dedi.

Ajans, konuya yakın iki başka kaynağın da geri çekilmenin Pazartesi günü başladığını söylediğini aktardı.

Habere göre, kaynaklardan biri, "Türk Silahlı Kuvvetleri, şu aşamada başka noktaları boşaltmayı düşünmüyor" dedi.

Astana süreci olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu müzakereler sonucunda 2017'de İdlib, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Türkiye, burada 12 gözlem noktası kurmuş ancak bu yılın başında yaşanan çatışmalar sonucunda bu gözlem noktalarının bazılarının etrafındaki bölgeler yeniden Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.