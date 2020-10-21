Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir

T24 Dış Haberler

Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tekrar sert önlemler alabileceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre hükûmet belli yaş grupları için evde kalma emri verebilir. Kaynak, herkes için geçerli sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğunu söyledi.

İsminin paylaşılmaması şartıyla konuşan yetkili, Türkiye'deki gerçek vaka sayısının açıklananın 5 katı olduğunu ifade etti.

Yetkili, yeni önlemlerin birkaç haftalık süreçte durum takip edildikten sonra yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.