T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Reuters: Türkiye'de haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sıkılaştırılabilir

30 Kasım 2020 14:11

T24 Dış Haberler

Türkiye'de uygulanan Koronavirüs önlemlerinin bugün sıkılaştırılabileceği duyuruldu.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Koronavirüs'le mücadele kapsamında getirilen ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

Kaynaklardan biri kısıtlamaların kapsamının yüksek ihtimalle artırılacağını ifade ederken son kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında verileceğini söyledi.

17 Kasım'da duyurulan kısıtlamaların yeterli olmadığını ifade eden kaynaklar, alınan kararların kabine toplantısından sonra yapılan açıklamalarda duyurulacağını bildirdi.

ETİKETLER

Türkiyekoronavirüsyasakreuterssokağa çıkma yasağı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24