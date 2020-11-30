Reuters: Türkiye'de haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sıkılaştırılabilir

T24 Dış Haberler
Türkiye'de uygulanan Koronavirüs önlemlerinin bugün sıkılaştırılabileceği duyuruldu.
Reuters'a konuşan iki kaynak, Koronavirüs'le mücadele kapsamında getirilen ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini söyledi.
Kaynaklardan biri kısıtlamaların kapsamının yüksek ihtimalle artırılacağını ifade ederken son kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında verileceğini söyledi.
17 Kasım'da duyurulan kısıtlamaların yeterli olmadığını ifade eden kaynaklar, alınan kararların kabine toplantısından sonra yapılan açıklamalarda duyurulacağını bildirdi.