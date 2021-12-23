Reuters: Türkiye, Azerbaycan ve BAE ile swap anlaşmasına çok yakın

Reuters, Merkez Bankası'nın Azerbaycan ve BAE ile bir süredir yürüttüğü swap görüşmelerinde son aşamaya geldiğini ve yeni yıla girmeden bir anlaşmaya imza atılacağını ileri sürdü.

Dövizde yaşanan sert yükselişle TL'nin değer kaybetmesi, yüzde 30'a doğru yükselişini sürdüren enflasyon ve son haftalarda piyasalara 'satım yönünde beş müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin gerilemesi Türkiye'nin yabancı paraya yönelmesine neden oldu. "Yılbaşından önce imzalanabilir" Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar; Türkiye’nin Azerbaycan ve BAE ile swap anlaşmalarında sona geldiğini, bu anlaşmalardan birinin yılbaşından önce imzalanabileceğini söyledi. İsimlerini açıklamayan kaynaklar, anlaşmaların ne büyüklükte olacağının henüz belli olmadığını belirtti. Kaynaklardan biri Azerbaycan ile imzalanacak anlaşmanın başlangıçta düşük boyutlu olabileceğini fakat sonradan artırılabileceğini ekledi. Merkez Bankası, ise ajansın sorularını yanıtsız bıraktı.