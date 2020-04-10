Reuters: Türkiye Amerika ile Swap hattına dahil olmayı görüşüyor, IMF ihtimal dışı

Reuters haber ajansı, Ankara’nın, Amerikan Merkez Bankası’nın küresel dolar ihtiyacını karşılamak için 15 ülke merkez bankası ile kurduğu Swap (para takası) hattına Türkiye’nin de alınması için Washington’la görüştüğünü yazdı.

Üst düzey bir yetkili Reuters’a “Hayata geçmesi mümkünse Türkiye Swap hattı konusuna olumlu bakıyor” dedi. Başka bir yetkili Amerikan Merkez Bankası’nın Swap hattının “epey çekici” olduğunu ve Türkiye tarafından “bir seçenek olarak değerlendirildiğini” ifade etti.

Dünya Bankası ile de görüşülüyor

Üçüncü bir yetkili ise Reuters’a finansman konusunda Dünya Bankası ve Türkiye’nin G20‘deki ticaret ortaklarıyla görüştüğü bilgisini verdi.

Reuters’a bilgi veren yetkililer IMF ile anlaşmanın ise gündemde olmadığını belirttiler. Yetkililere göre bunun sebebi IMF ile çalışmanın iç kamuoyunda yaratacağı negatif algı…

Reuters’in görüştüğü ekonomik uzmanları Merkez Bankası’nın rezervlerinde yaşanan azalmanın Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs salgınına karşı yeterli önlemleri almasını engelleyebileceğini ve dış finansman ihtiyacını artırdığını belirtti.