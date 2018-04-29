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BBC Türkçe

Reuters: Türkiye, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaretine izin vermedi

Reuters haber ajansı, milletvekillerinin hava üssünü ziyaretine izin verilmediğini bildirdi. Ajansa konuşan iktidar ortağı Sosyal Demokrat Partisi'nin savunma sözcüsü, "Alman hükümeti gerekli adımları atmalı" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaretine izin vermeyen Türkiye'nin, vekillerin Konya'daki NATO hava üssünü ziyaretlerini de engellediği bildirildi.

Reuters ajansına konuşan Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin savunma sözcüsü Rainer Arnold, Konya'daki üssü ziyaret taleplerinin de reddedildiğini söyledi.

Arnold, "Hükümet, özellikle Başbakan Angela Merkel, milletvekillerinin Konya'daki askerleri yakın zamanda ziyaret edebilmesi için gerekli adımları artık atmalı" dedi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, 7 milletvekilinden oluşan heyetin Pazartesi günü Konya'ya gitmesi planlanıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 5 Haziran'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşme sonrası Alman milletvekilleriyle ilgili olarak "Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'ya ziyaret mümkün" demişti.

NATO misyonu kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanan Alman askerleri, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona AWACS erken uyarı uçaklarıyla destek veriyor.

Türkiye, daha önce Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretine onay vermemiş, iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşanmıştı.

Almanya yaşanan anlaşmazlık sonrası Adana'daki İncirlik Üssü'nden yaklaşık 200 askerini çekip Ürdün'e yönlendireceğini duyurmuştu.

İncirlik'te bulunan 6 adet Tornado keşif uçağı ve bir adet yakıt ikmal tankeri de Ürdün'deki üsse taşınacak.

Türkiye, Almanya'dan, darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen Cemaati'yle bağlantılı sığınmacıları sınır dışı etmesini talep ediyor.

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