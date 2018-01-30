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Dünya
Deutsche Welle

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, Türkiye Afrin harekâtında Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti.

30 Ocak 2018 02:30

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Alman Federal Hükümeti'ne Afrin harekâtı sırasında Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit ettiğini duyurdu. Reuters haberi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından bazı milletvekillerine gönderilen bir rapora dayandırdı. Raporda, “Türk hükümetinin verdiği bilgilere göre, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ‘Zeytin Dalı' harekâtı kapsamında Almanya'nın gönderdiği Leopard 2A4 tanklarının Türk Silahları Kuvvetleri tarafından kullanıldığı” ifade edildi. Ancak raporda tankların, "Alman Federal Hükümeti'nin somut bir şekilde nasıl kullanıldığına dair bilgisi olmadığı” kaydedildi. Söz konusu rapora dair haber Spiegel Online portalında da yayımlandı.

Canikli-Erdmann görüşmesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın geçen hafta Çarşamba günü yaptığı görüşmede "Türk tarafının Suriye’deki operasyon sırasında Almanya kaynaklı teçhizatın kullanılabileceğini inkâr etmediğini bildirdiğini” belirtti. Adebahr, bugün Berlin’de hükümetin olağan basın toplantısında ayrıca Erdmann’ın Alman hükümetinin bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu kaygıyı ilettiğini dile getirdi.

Afrin harekâtında Alman yapımı tankların kullanıldığına dair fotoğrafların geçen hafta yayımlanmasının ardından Alman hükümeti, "Bilgimiz yok” açıklamasında bulunmuştu.

Tankların modernizasyonuna onay yok

Ancak Büyükelçi Erdmann’ın Savunma Bakanı Canikli ile yaptığı görüşmenin ardından Alman Federal Hükümeti'nin Türkiye’ye silah ve teçhizat ihracı konusunu gözden geçirdiği tahmin ediliyor. Zira geçen Perşembe günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye’nin talep ettiği tank modernizasyonuna şimdilik onay vermeme konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de Spiegel dergisine verdiği demeçte, yeni hükümet kurulana kadar Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını açıklamıştı.

Almanya, 2011 yılının sonuna kadar Türkiye’ye toplam 354 Leopard 2 tankı ihraç etmiş ve NATO ortağına bu tankların kullanımına ilişkin herhangi bir şart getirmemişti. Sadece bu tankların üçüncü ülkelere satışı veya sevkiyatı yasaklanmıştı.

Alman tanklarının kullanılmasına protesto

Alman tanklarının Afrin harekâtında YPG’ye karşı kullanılması Almanya’da tepkiyle karşılanıyor. Bugün Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da Afrin harekâtında Alman tanklarının kullanılması protesto edildi. "Alman tankları Kürdistan'dan çekilsin”, "Alman silahları ve Alman parası tüm dünyada insanları katlediyor” sloganları atan ve YPG bayrağı açan protestocular salondan çıkarıldı.

DW/Reuters/dpa, JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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