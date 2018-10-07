Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor

Reuters, Türk yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun içinde öldürüldüğüne inandığı iddiasına yer veren bir haber yayımladı.

Reuters haberi iki Türk yetkiliye dayandırdı.

Türk yetkililerden biri ''Türk polisinin ilk değerlendirmesi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu içinde öldürüldüğü yönünde. Biz cinayetin önceden planlandığına ve cesedin sonradan konsolosluktan çıkarıldığına inanıyoruz'' dedi.

Reuters, iki Türk kaynağın cinayetin ne şekilde işlendiğine dair görüşlerini paylaşmadığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığının tespit edildiği bildirilmişti.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.



Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.