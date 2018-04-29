Reuters: Türk ordusuna ait ilk kafile İdlib'e girdi

Reuters haber ajansı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ilk kafilenin İdlib'e girdiğini bildirdi.

Reuters'a konuşan ÖSO'nun bölgedeki birliklerinden birinin komutanı Ebu Hayro, konvoyda yaklaşık 30 araç bulunduğunu söyledi.

Haberde, görgü tanıklarının bildirdiğine göre, TSK'ya ait araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Bab el Hava sınır kapısından Suriye'ye giriş yaptı.

Sosyal medyada Türk askerinin İdlib'e girişini gösterdiği söylenen videolar paylaşılıyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi kaynaklarca teyit edilmiş değil.

Türkiye ile Rusya'nın çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda vardığı uzlaşma kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) geçen hafta burayı kontrolü altında tutan cihatçı örgütlere yönelik bir operasyon başlattı.

Operasyona Türkiye'nin askeri desteğinin yanı sıra Rusya'nın da hava desteği vermesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı da bu hafta başında İdlib'te keşif çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

İdlib, Mart 2015'te ağırlıklı olarak cihatçı örgütlerin oluşturduğu bir çatı grup tarafından Suriye ordusundan alınmıştı.

Şu anda ise eyaletin önemli bir bölümünü Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu Heyet Tahrir El Şam grubu elinde tutuyor.

Geçtiğimiz aylarda İdlib'de başka bir silahlı grup olan Ahrar'uş Şam örgütü ile Tahrir El Şam arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar sonunda Ahrar'uş Şam İdlib merkezinden çekilmişti.