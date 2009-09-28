Reuters, Türk hamamını keşfetti

Reuters Haber Ajansı'nın yazdığı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi hamamlar haberi, herkesi spa'ların yapay huzuruna karşılık samimiyete çağırıyor.



Sıcacık sular içinde keyifli bir hamam sefası düşleyin. Yorgunluğunuzu, stresinizi bir kenara koyup, tarihi ve mistik bir doku içinde sudan gelen şifayla mutluluğa yelken açtığınızı... İşte Türk hamamları size bu mutluluk ve dinginliği vaadediyor. Reuters Haber Ajansı, Türk hamamları için böyle diyor. Ajanstan Alexandra Hudson’ın Türkiye’deki hamamları gezip deneyimleyerek kaleme aldığı haberde hamamların dünü ve bugünü var.



Spa endüstrisinin ‘yapay’ huzuruna kıyasla eski İstanbul dokusunu yansıtan hamamların çok daha samimi olduğunu söyleyen Hudson, herkesi Türk banyosu yapmaya davet ediyor. Hudson hamamların ‘büyük iş’ yapacağını anlayan bazı yatırımcıların kullanılamaz haldeki hamamları yüksek paralarla satın aldığını, küçük bir restore masrafıyla iyi bir kazanç kapısı olarak işlettiğine dikkat çekiyor. Süleymaniye Hamamı’nın işletmecisi Aydın Bulut, “Hamamların geleceğini iyi görüyorum. Kapanan hamamlar yeniden açılıyor, ziyaretçilerimiz artıyor, turist grupları geliyor” diyor.



1741’de yapılan Cağaloğlu Hamamı ve küçük bir hamam olan Ayakapı da çok ziyaretçi alan hamamlar arasında. 2008’de 26.3 milyon turist alan İstanbul bu turistlerden pek çoğunu da hamamlarda ağırlamış. Cağaloğlu Hamamı’nde özel masaj dahil, fiyat 55 dolar (yaklaşık 100 TL). Koç Üniversitesi’nde çalışan Osmanlı Uzmanı Nina Ergin, hamamlara olan ilginin canlanmasından söz ederken “1980’den sonra Türkiye’de Osmanlı moda oldu ve hamamlar da bu modanın parçası” diyor.



‘Belki Avrupa’da da yaygınlaşır’



Hudson, habere şöyle devam ediyor: “Hamam geleneği Türkler’de İslamiyet’ten sonra başlıyor. Temizliğe önem veren İslam dini, temiz olmak için sık sık banyo yapılmasını öneriyor ve Türkler de gösterişli, huzur veren banyolar yaratıyor. O banyolar şimdi hem bedenleri, hem ruhları arındırıyor ve turistler ‘Bizde neden yok böyle yerler?’ sorusuyla dönüyor. Belki yakında Avrupa’da Türk hamamları yaygınlaşır. Ama atmosfer aynı olur mu bilinmez.”

