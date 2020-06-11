Reuters: Türk bankalarının kısa vadeli döviz fonlamasına bağımlılığı yatırımcıda endişe yaratıyor

Reuters'ın haberine göre Türk bankalarının kısa vadeli yabancı para fonlamasına olan bağımlılığı, salgın sonrasında bankacılık sistemi ve azalan rezervler üzerindeki baskıyı artırması riski nedeniyle yatırımcılar için endişe yaratıyor.

Habere göre Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının en büyük kaynaklarından olan bankacılık sektörü, her yıl çevrilmesi gereken kısa vadeli yabancı para fonlamasına bağımlı.

Buna göre dış finansman zayıfladıkça, bankaların bu borcu finanse edebilme yeteneği daha yakından izlenmeye başladı.

Türkiye'nin dış borç yükümlülükleri 168 milyar dolar seviyesinde, cari dengenin ise zayıf ihracat ve turizm gelirleri nedeniyle nisan ayında 4,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Legal&General Investment Management gelişmekte olan ülke borçları bölüm başkanı Uday Patnaik, "Türkiye genelindeki sorun aslında ülkenin kendisi değil, ancak bankacılık sektöründeki bütün kısa vadeli kredilerin potansiyel olarak ülkenin üzerindeki etkisi olacak. Bu da bizi endişelendiren bir şey" dedi.

Patnaik "Türk bankalarının çok düşük ihtimalle olsa da, kredilerini çevirememesi durumunda, dövize ihtiyaç duyulursa, bu durum bankacılık sisteminde ve merkez bankası döviz rezervleri üzerinde baskı yaratabilir" dedi.

Bugün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervleri 5 Haziran itibarıyla bu yılın başındaki 41 milyar dolardan 31,55 milyar dolara düştü.

"Kurun dengelenmesine ihtiyaç var"

Reuters'ın haberinde birçok bankanın yılın başından şu ana kadar sendikasyon kredileri dahil olmak üzere kayda değer miktarda dış borcu yeniden finanse etmiş olmasına rağmen önümüzdeki aylarda vadesi gelen başka borçlarla yüz yüze olduğu belirtiliyor.

Hermes Investment Management üst düzey analisti Filippo Alloatti, yaklaşık 80 milyar dolarlık kısa vadeli döviz borcunun şu an ve 2021'in ilk çeyreği arasında vadesi geleceğini belirtti; borçların çevrilmesi sürecinin kolay olmayacağına, ancak nihayetinde yapılacağına dikkat çekti. Alloatti, "Dolar/TL kuruna yönelik dengelenmeye ya da ekonomi açısından dengelenmeye ihtiyaç var. Türkiye'de daha ortodoks bir ekonomi politikası olmalı" dedi.

Moody's ise Reuters'e gönderdiği yazılı yanıtında "Bazı küçük veya zayıf oyuncuların toptan fonlamaya erişmesinin zor olacağına inanıyoruz" dedi.