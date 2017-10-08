Reuters: Türk askeri araçları İdlib'e girdi

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre Türk askerlerini taşıyan araçların İdlib'e giriş yaptıkları kaydedildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) ise pazar günü Türkiye'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2'nci gününde, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldığını bildirdi. DHA sınırda hazır birlikler ve Leopar tanklarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğunu aktardı.

İdlib'teki çatışmasızlık bölgesi için Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Suriye görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran arasında anlaşma sağlanmış ve bu kapsamda 1 aydır Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı askeri araç ve personel sevkiyatı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada Halep'ten kaçan binlerce kişinin sığındığı ve cihatçı örgütler ittifakı Tahrir el Şam'ın kontrolünde bulunan İdlib'e yönelik operasyonla ilgili "İdlib'te ciddi bir harekat var ve bu devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

Diğer taraftan pazar günü Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Türk birlikleri ve cihatçı gruplar arasında çatışmalar olduğu bildirildi. Örgüt çatışmaların İdlib yakınlarındaki Kafr Lusin'de meydana geldiğini aktardı.

Tahrir El Şam, geçen yıla kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan ve Nusra Cephesi olarak bilinen örgütün de dahil olduğu bir cihatçı örgütler ittifakı. Örgüt ismini değiştirip Usame Bin Ladin tarafından kurulan global hareketten resmi olarak ayrıldığını duyurmuştu.

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Reuters/SSB/BS