Reuters: TSK yedi gözlem noktasını Suriye ordusuna bıraktı

Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktalarından yedisini boşaltarak Suriye ordusuna bıraktığı bildirildi. Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan bir Türk kaynağa dayandırdığı haberde, gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin, Ankara destekli silahlı muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çekildiği kaydedildi.

Rusya ile 2018 Eylül ayında varılan Soçi Mutabakatı uyarınca Türkiye İdlib'de 12 gözlem noktası kurmuştu.Türkiye'ye ait bazı gözlem noktaları geçen yıl Suriye ordusunun muhaliflere karşı toprak kazanımları sonucu rejim kontrolündeki bölgeler içinde kalmıştı.

Türkiye bu gelişmelerin ardından tüm gözlem noktalarındaki varlığını sürdüreceğini açıklamış, ancak Ekim ayında tahliye işlemlerini başlatmıştı. Türkiye'ye ait yedi gözlem noktası, M5 otoyolunun Morik-Halep güzergahında bulunuyordu.

"Geri çekilme değil yer değiştirme"

Reuters'a konuşan Türk kaynak, son tahliye işlemlerinin de Perşembe gecesi tamamlandığını belirterek Rusya ile varılan mutabakat uyarınca Türk askerlerinin Ankara destekli silahlı muhaliflerin kontrolündeki bölgeye konuşlandığını kaydetti. Kaynak, "Bu bir geri çekilme ya da asker sayısının azaltılması şeklinde değil. Konu sadece yer değiştirmeyle ilgili" dedi.

Suriyeli muhaliflerin verilerine göre Türkiye'nin bölgede 10 bin ila 15 bin askeri bulunuyor.