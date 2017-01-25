Reuters: Trump 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini sınırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba'nın ulusal güvenlik açısından "büyük bir gün" olmasının planlandığını açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Yarının [Çarşamba] Ulusal Güvenlik konusunda büyük bir gün olması planlanıyor. Birçok şeyle birlikte o duvarı da öreceğiz!" yazdı.

Reuters haber ajansı, Trump'ın Çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını bildirdi. Habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki yedi ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan Kongre danışmanları ve göç uzmanlarına dayandırdığı haberinde, vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı ülkeler Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralandı. Ajansa konuşan kaynaklar, Trump'ın Çarşamba günü imzalaması beklenen ilk kararnamede sınır güvenliğini artırıcı bir dizi önlem olacağını söyledi. Kaynaklara göre, Trump'ın mültecilerin girişini sınırlayan düzenlemelere ise haftasonuna kadar imza atması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemelerin, ABD'ye bir süredir daha fazla Suriyeli göçmen kabul etmesi çağrısı yapan insani yardım kuruluşlarının tepkisini çekeceği belirtiliyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri'ne danışmanlık yapan hukuk profesörü Stephen Legomsky Reuters'a yaptığı değerlendirmede, yönetimin kamuoyunun çıkarına uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde, başkanın mültecilerin kabulüne ve belirli ülke vatandaşlarına verilecek vizelere sınırlama getirme yetkisi olduğuna dikkat çekti.

Trump, seçim kampanyası sırasında Müslümanların ABD'ye girişini engelleyeceğini ve ABD'deki Müslümanların kayıt altına alınacağını söylemişti.

ABD Başkanı, ayrıca kaçak göçmen girişini engellemek için ABD-Meksika sınırına duvar öreceğini ve ülkede yasadışı bulunan kişilerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.