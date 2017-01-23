Reuters: TL'nin değer kaybı, perakende sektörünü etkiliyor

Reuters haber ajansı, Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı son zamanlarda yaşadığı değer kaybının, perakende sektörünü etkilediğini belirtti. Ajans, özellikle alışveriş merkezlerindeki kiraların Amerikan Doları cinsinden olmasının, dükkan sahiplerinin ekonomik açıdan zorluk yaşamasına neden olduğuna dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre Türk Lirası'nın dolara karşı yaşadığı değer kaybı, ithal ürün satan ve dolar cinsinden kira ödeyen perakendecileri zora sokuyor.

Reuters'a konuşan iş adamı Tekin Acar, sahip olduğu kozmetik markasına ait 10 yeni mağaza açmayı planlarken bunun dokuzunu iptal ettiğini söylüyor.

Acar, buna sebep olarak alışveriş merkezlerindeki dükkanların dolar cinsinden kirasını ödemekte zorluk çekeceklerini düşünmelerini gösteriyor.

Bazı kozmetik ürünlerine uygulanan ithalat vergisi ile işleri daha da etkilenen Acar, Reuters'a, "46 yıllık kariyerimde kiramı, faturalarımı ve maaşları ödemekte ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Diğer işlerden edindiğim bütün sermayeyi bu işe koydum, ancak yeterli değil. Ben George Soros değilim, benim için bu kadar" açıklamasında bulundu.

Türk Lirası, dolara karşı bu yılın başından beri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

TL'nin 2016 yılını dolara karşı yüzde 17 değer kaybıyla kapaması, alışveriş merkezlerindeki dükkan sahiplerinin kiralarını dolar yerine TL ile ödemeyi talep etmesiyle ilgili tartışmaların yaşanmasına yol açmıştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü ise haftasonu düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarda bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Belgü, "Keşke Türkiye'de dövizle değil, TL ile kiralayabilsek" ifadesini kullandı.

Belgü, yaklaşık bir ay önce yaptıkları bir toplantıda kurun sabitlenmesi, kirada TL'ye dönülmesi ve indirim yapılması gibi adımların atıldığını ve bu konuda bankalarla da görüşüldüğünü aktardı.

ABD merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Cushman & Wakefield ise Ocak 2017'de yayınladığı 'İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'nda son dört yıldır boş mağaza sayısı ve alanında artış eğilimi yaşandığını aktardı.

Bu oranın Eylül 2013'te yüzde 5'ten Eylül 2016'da yüzde 15'e çıktığı belirtildi.

Rapor, Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi'yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu Yakası'nda Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul'un üç ana caddesini inceliyor.

Değişen perakende ortamı ve rekabetin yanı sıra Türk Lirası'nın zayıflamasının bu durumda etkili olduğu belirtilen raporda, artan kira yükünün perakendecileri büyüme yerine küçülme/birleşme ya da pazardan çıkmaya zorladığı ifade edildi.

Reuters ise haberinde Türkiye'de faliyet gösteren yabancı şirketlerin de zorluk yaşadığını vurguladı.

Hollanda merkezli giyim firması C&A, İngiliz giyim şirketi Topshop, Alman kozmetik şirketi Douglas ve ABD merkezli besin takviyesi satan GNC, son zamanlarda alışveriş merkezlerinden çıkan markalar oldu.

Topshop ülkedeki bütün mağazalarını kapartırken, GNC 85, Douglas 11 mağazasını kapadı.

MaxMara, Furla ve Marella gibi İtalyan giyim firmalarının ürünlerini ithal eden Dilasima Group'un CEO'su ve sahibi Ahmet Can Tarkan Reuters'a piyasaların çalkantılı olduğu zamanlarda kiraların azaltılması gerektiğini söyledi.

5 şehirde 43 mağazası olan şirketin sahibi Tarkan, fiyatlarda değişime gitmemedikleri zaman kurdaki ancak yüzde 5'lik bir yükselişin üstünden gelebildiklerini aktardı.