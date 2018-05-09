Reuters: T A M A M, Kürtler ile Türkleri birleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözleri üzerine sosyal medyada yapılan yüz binlerce ‘T A M A M’ paylaşımı dünya basının da gündeminde. Reuters ajansı, ‘Tamam tweetlerinin muhalefet açısından nadir bir birleşme anı’ olduğu yorumunu yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan çeviriye göre, haberde “Geleneksel medyanın Erdoğan ve bakanlarına dair haberlerle dolup taştığı Türkiye’de, sosyal medya hükümete karşı muhalefet için öncelikli platform haline geldi. Erdoğan genellikle günde iki veya üç kere yaptığı konuşmaların hepsi büyük kanallarda canlı yayınlanıyor, muhalefet partilerine çok az ya da hiç yer ayrılıyor” denildi.

"Nadir bir muhalefet anı"

Ajans, “Tamam tweetleri aynı zamanda bütün büyük partilerin bir araya geldiği nadir bir muhalefet anıydı; Kürt yanlısı muhalefet de hashtag’e destek verdi. Kürt yanlısı siyasetçiler ile Türk milliyetçileri nadiren ortak bir zemin bulabiliyor” yorumu yaptı.

Reuters haberinde muhalefetin önde gelen isimlerinin T A M A M tweetleri ile AKP cephesinden gelen tepkilere yer verdi; Erdoğan için ‘Türkiye’nin yakın tarihindeki en popüler ve en bölücü siyasetçi’ tanımı yaptı.