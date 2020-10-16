Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

Reuters'a konuşan Savunma Politikaları Uzmanı Turan Oğuz ise video görüntülerindeki dumanın rengi, yoğunluğu ve yönünün ilk incelemelerde S-400 füzeleri ile benzeştiği yorumunu yaptı. Oğuz, duman açısının "hedefin çok yüksek olmadığına" işaret ettiğini belirtti.
Washington, tepki olarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya almış ve Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 satın almak için anlaşma imzalamıştı.
2,5 milyar dolar değerindeki ilk dört füze bataryasının teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı.
ABD'de iki senatör yaptırım çağrısı yapmıştı
S-400 denemeleri yapılacağına dair geçen hafta çıkan haberlerin ardından ABD'de Cumhuriyetçi senatör James Lankford ve Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump yönetimine Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısı yapmıştı.
James Lankford ve Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak füze denemeleriyle ilgili haberler hakkında bilgi almak istemiş, Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda Washington'ın kararlı davranmamasının Ankara'yı "cesaretlendirdiğini" savunmuştu.