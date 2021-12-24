Reuters: Rusya, Ukrayna'nın doğusuna "savunma için" paralı askerler gönderiyor

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Rusya'nın geçen haftalarda Ukrayna'nın doğusuna Rus yanlısı ayrılıkçıları Ukrayna ordusundan koruması için paralı askerler gönderdiği iddia edildi.

Reuters'ın dört savaşçıya dayandırdığı haberine göre Rus paralı askerlere savunma ve sabotaj için Donbass'ta özel eğitim veriliyor.

Paralı askerlerden biri, "Çatışma tecrübesi olan herkesi topluyorlar" dedi.

Paralı askerler Rusya'nın bir saldırı planından veya hazırlığından haberdar olmadıklarını ifade etti. Ayrılıkçı liderler, bahsi geçen takviye çalışmaları hakkında bilgileri olmadıklarını ve kendileriyle bir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Ukrayna'nın doğusuna giden Rusların kendi inisiyatifiyle orada olduğu söylemini sürdüren Kremlin, paralı askerlerin kendileriyle bir bağlantısı olmadığını savundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bunu ilk defa duyuyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara yapmaya hazırlandığını iddia ettiği saldırıya "reaksiyon göstermesi" gerektiğini belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.