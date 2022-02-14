Reuters: Rezervasyonlar artsa da Türkiye turizmini yükselen maliyetler zorluyor

Kur krizinin Türkiye'yi yabancı turist için daha cazip hale getirmesiyle, turizmin koronavirüs pandemisinden önceki seviyelere yaklaşması ve bunun ekonomiyi canlandırması bekleniyor. Ancak Reuters'a göre enerji, gıda ve maaş gibi alanlardaki artan giderler sebebiyle sektör beklendiği kadar kâr elde edemeyebilir.

Reuters'ın hazırladığı habere göre, Türkiye'de Mayıs ayında açılan deniz sezonu için Avrupalılar şimdiden rezervasyonlarını tamamlamaya başladı.

Reuters'a konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, özellikle İngiltere'den yüksek bir talep olduğunu, erken rezervasyonların başladığını ve neredeyse 2019'daki seviyelere ulaşıldığını söyledi. Diğer Avrupa ülkelerinden, Rusya ve Orta Asya'dan da talep beklendiğini ekledi.

Ukrayna krizinin turizmi etkileyebileceğini ekleyen Bülbüloğlu, Almanya, Belçika, Hollanda ve İskandinavya'dan daha çok turist beklendiğini belirtiyor.

Bülbüloğlu, TL'nin geçen yıl dolara karşı yüzde 44 değer kaybetmesinden ötürü, "Türkiye şimdi yabancılar için bir cennet" tespitinde bulunuyor.

Türkiye'de daha ucuz konaklama

Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin de İspanya'da ortalama 200 euro olan gecelik beş yıldızlı otel konaklama fiyatının Türkiye'de 70 euro civarı olduğunu hatırlatıyor.

Narin, bu yıl hedeflenen 34-35 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşılmasının ve 2019 seviyelerine dönülmesinin beklendiğini belirtiyor.

Ancak esas önemli olanın kazanılacak paradan daha çok elde edilecek kâr olduğunu ekliyor. Artan elektrik, gaz ve diğer giderlerin unutulmaması gerektiğini aktarıyor.

Otel fiyatları da maliyetler de artıyor

Antalya Belek'teki Innvista Otel'in Genel Müdürü Ülkay Atmaca ise fiyatları yüzde 42 artırmalarına rağmen halen yükselen maliyetlerle başa çıkamadıklarını vurguluyor.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise bir ayda maliyetlerin yüzde 60-65 artmasıyla sektörün büyük bir zorluk yaşadığını dile getiriyor.

Eresin, "Operatörler ile çoktan sözleşmeleri imzaladık ve fiyatlarımızı belirledik. Artan maliyetleri fiyatlarımıza yansıtmamız mümkün değil" diyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda, turizm sektöründen elde edilecek gelirin bu yıl pandemi öncesi seviyelere yükselerek 34,5 milyar dolara çıkacağı yönünde tahminlerinin olduğunu söylemişti.

Türkiye'nin turizm geliri 2019'da 34 milyar dolardı. Bu gelir koronavirüs pandemisinin de etkisiyle 2020'de 12 milyar dolara kadar düştü, 2021 yılında 24 milyar 482 milyon dolar olarak açıklandı.