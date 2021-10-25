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Ekonomi

Reuters: QNB Finansbank CEO'su Temel Güzeloğlu görevinden ayrılıyor

Güzeloğlu, Nisan 2010 yılından bu yana bankada CEO olarak görev yapıyordu

25 Ekim 2021 12:18

QNB Finansbank'ın 11 yıldır CEO'su olarak görev yapan Temel Güzeloğlu'nun kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Temel Güzeloğlu'nun yerine bankada kurumsal ve ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ömür Tan getirilecek.

Güzeloğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği belirtildi. Güzeloğlu, Nisan 2010 yılından bu yana bankada CEO olarak görev yapıyordu.

2016 Haziran'da Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (QNB Group) tarafından satın alınan QNB Finansbank, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, haziran sonu itibarıyla toplam 260 milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin sekizinci büyük bankası konumunda bulunuyor.

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